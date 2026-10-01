Młodzież z siedleckiej „Królówki” i dorośli rozmawiali w MSCDN o cyberprzemocy, bezpieczeństwie w Internecie i samotności w sieci

Tematem spotkania pt. „Cyfrowi. Połączeni. Samotni? – młodzież w świecie cyfrowym”, które odbyło się 29 września 2026 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, był wpływ nowych technologii i świata cyfrowego na życie młodych ludzi, ich relacje, komunikację oraz funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Szczególną uwagę poświęcono problemowi przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, a także zagadnieniom związanym z dobrostanem młodzieży i dorosłych w świecie nowych technologii.

Przedstawiciele NASK – Państwowego Instytutu Badawczego poruszyli ważne i aktualne zagadnienia dotyczące obecności i samotności w świecie cyfrowym, zwracając uwagę na wpływ technologii na nasze relacje, codzienne funkcjonowanie oraz poczucie bliskości z innymi. Mówili również o cyfrowym dobrostanie młodzieży i dorosłych, podkreślając znaczenie świadomego korzystania z urządzeń i mediów cyfrowych oraz zachowania równowagi pomiędzy życiem online i offline. Ważnym tematem było także oglądanie patotreści – ich popularność, potencjalny wpływ na młodych odbiorców oraz konsekwencje kontaktu z tego rodzaju materiałami.

Przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie skupili się natomiast na emocjach, relacjach oraz kryzysach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie w świecie cyfrowym. Zwrócili uwagę na znaczenie właściwego rozpoznawania i wyrażania emocji, budowania bezpiecznych relacji oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Podjęto również temat wpływu przestrzeni cyfrowej na relacje rówieśnicze oraz trudności, których młodzież może doświadczać w związku z funkcjonowaniem w świecie online.

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Swoją perspektywę zaprezentowała także młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, wnosząc do dyskusji doświadczenia i spojrzenie młodego pokolenia na funkcjonowanie w świecie cyfrowym. Uczennice realizujące projekt „On and Off” w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, opowiedziały o szkodliwości spędzania nadmiernej ilości czasu online.

Konferencja była okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji nad wyzwaniami, przed którymi stoją dziś młodzi ludzie. Pokazała, że świat cyfrowy daje wiele możliwości, ale wymaga również świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii, troski o relacje, dobrostan oraz bezpieczeństwo – zarówno własne, jak i innych osób.

Organizatorem wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Konferencja odbyła się pod honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji, Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także Prezydenta Miasta Siedlce Pana Tomasza Hapunowicza.

Źródło: inf. pras. II LO w Siedlcach