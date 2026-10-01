Uniwersytet w Siedlcach zainaugurował nowy rok akademicki 2026/2027

Inauguracja była przede wszystkim momentem powitania nowych studentów. Przedstawiciele 31 kierunków złożyli ślubowanie, rozpoczynając swoją akademicką drogę w Uniwersytecie w Siedlcach. Rektor zwrócił się także do studentów wyższych lat i doktorantów, podkreślając ich znaczenie dla akademickiej wspólnoty.

Jednym z najważniejszych osiągnięć minionego roku było uzyskanie przez Uniwersytet, po raz pierwszy w jego historii, kategorii A w dyscyplinie historia. Uczelnia rozwija również międzynarodową działalność naukową. Realizuje m.in. projekt w ramach programu Horyzont Europa o wartości blisko 3 milionów euro, dotyczący badań z zakresu nauk chemicznych i procesów zderzeniowych oraz ich potencjalnych zastosowań m.in. w medycynie.

Kolejnym ważnym obszarem są inwestycje w infrastrukturę. Uniwersytet przeznacza znaczące środki finansowe na zakup nowej aparatury badawczej i modernizację przestrzeni dydaktycznych, a na poprawę warunków w domach studenckich pozyskał 11 milionów złotych. Łączna wartość realizowanych projektów rozwojowych sięga blisko 30 milionów złotych.

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Uczelnia konsekwentnie rozwija także współpracę międzynarodową. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy z kursów i egzaminów języka polskiego organizowanych przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej skorzystało ponad 580 osób z zagranicy. Na rozwój współpracy międzynarodowej Uniwersytet pozyskał ponad 1,3 miliona złotych z NAWA.

Podczas uroczystości uhonorowano również osoby szczególnie zasłużone dla Uczelni. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała dr Agnieszka Araucz-Boruc, natomiast Medal „Za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni” oraz odznaczenie „Za zasługi dla ochrony zdrowia” odebrał prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura. Rektor podziękował także nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji i obsługi za ich codzienną pracę i wkład w rozwój Uniwersytetu.

Rozpoczynający się rok akademicki to dla Uniwersytetu w Siedlcach kolejny etap rozwoju i wzmacniania potencjału naukowego oraz dydaktycznego. Uczelnia chce jednocześnie rozwijać współpracę z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz rozwoju naszego regionu.

Źródło: inf. pras. UwS