W Siedlcach będzie się kształcić więcej przyszłych lekarzy. Ministerstwo zwiększyło limit miejsc na kierunku lekarskim w UwS

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-30 7:27

W czerwcu Uniwersytet w Siedlcach złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski. Władze uczelni, która kształci obecnie 30 przyszłych lekarzy, od nowego roku akademickiego 2026/2027 chciały zwiększyć liczbę miejsc dla studentów do 60. Udało się częściowo, bo ostatecznie ministerstwo zwiększyło limit o 15 miejsc. To dobra wiadomość dla studentów, bo zainteresowanie tym kierunkiem jest wyjątkowo duże.

Pałac Ogińskich, siedziba władz Uniwersytetu w Siedlcach
Autor: Monika Półbratek Pałac Ogińskich, siedziba władz Uniwersytetu w Siedlcach

Od 1 października studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie w Siedlcach rozpocznie nie 30, a 45 studentów. Bardzo się cieszymy, że Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do prośby władz Uniwersytetu i zwiększyło nam limit przyjęć. – informuje Beata Gałek, rzecznik prasowy UwS.

O miejsce na kierunku lekarskim w murach Uniwersytetu w Siedlcach starało się w tym roku rodowodowo dużo osób, bo ponad 1000!

– Zainteresowanie kierunkiem lekarskim było ogromne, dlatego zwiększenie możliwości kształcenia dla nas jest ogromnie ważne. Jest motywacją do tego, by kontynuować tę ścieżkę rozwoju. Chcemy, by jak najwięcej studentów na kierunku lekarskim mogło realizować swoje marzenia i w przyszłości zasilić system opieki zdrowotnej. – podsumowuje Beata Gałek.

W roku akademickim 2025/2026 na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UwS kształci się 30 studentów. Kierunek działa od 2023 roku.

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