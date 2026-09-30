W Siedlcach będzie się kształcić więcej przyszłych lekarzy. Ministerstwo zwiększyło limit miejsc na kierunku lekarskim w UwS

– Od 1 października studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie w Siedlcach rozpocznie nie 30, a 45 studentów. Bardzo się cieszymy, że Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do prośby władz Uniwersytetu i zwiększyło nam limit przyjęć. – informuje Beata Gałek, rzecznik prasowy UwS.
O miejsce na kierunku lekarskim w murach Uniwersytetu w Siedlcach starało się w tym roku rodowodowo dużo osób, bo ponad 1000!
– Zainteresowanie kierunkiem lekarskim było ogromne, dlatego zwiększenie możliwości kształcenia dla nas jest ogromnie ważne. Jest motywacją do tego, by kontynuować tę ścieżkę rozwoju. Chcemy, by jak najwięcej studentów na kierunku lekarskim mogło realizować swoje marzenia i w przyszłości zasilić system opieki zdrowotnej. – podsumowuje Beata Gałek.
W roku akademickim 2025/2026 na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UwS kształci się 30 studentów. Kierunek działa od 2023 roku.