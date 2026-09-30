W Siedlcach będzie się kształcić więcej przyszłych lekarzy. Ministerstwo zwiększyło limit miejsc na kierunku lekarskim w UwS

W czerwcu Uniwersytet w Siedlcach złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski. Władze uczelni, która kształci obecnie 30 przyszłych lekarzy, od nowego roku akademickiego 2026/2027 chciały zwiększyć liczbę miejsc dla studentów do 60. Udało się częściowo, bo ostatecznie ministerstwo zwiększyło limit o 15 miejsc. To dobra wiadomość dla studentów, bo zainteresowanie tym kierunkiem jest wyjątkowo duże.

Autor: Monika Półbratek Pałac Ogińskich, siedziba władz Uniwersytetu w Siedlcach