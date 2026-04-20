Siedlecka uczelnia stara się o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski

– Zależy nam na tym, aby w nowym roku akademickim 2026/2027 zajęcia na kierunku lekarskim mogło rozpocząć 60 studentów. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, świetną kadrą. Współpracujemy w tym zakresie z siedleckimi szpitalami, ale również z najlepszymi placówkami ochrony zdrowia w Warszawie, Lublinie i w Białymstoku. Jednocześnie chcemy zapewnić kandydatów, że zwiększenie liczby studentów nie oznacza rezygnacji z tego, co wyróżnia kształcenie lekarzy na uniwersytecie w Siedlcach, a mianowicie z małych grup, indywidualnego podejścia i bliskiego kontaktu z nauczycielem akademickim. – mówi Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.