Siedlecka uczelnia stara się o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski

Monika Półbratek
2026-04-20 7:59

Uniwersytet w Siedlcach złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski. Uczelnia kształci obecnie 30 przyszłych lekarzy. W kolejnym roku akademickim władze UwS chciałyby zwiększyć liczbę miejsc dla studentów do 60.

Siedlecka uczelnia ma nowoczesną bazę dydaktyczną

– Zależy nam na tym, aby w nowym roku akademickim 2026/2027 zajęcia na kierunku lekarskim mogło rozpocząć 60 studentów. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, świetną kadrą. Współpracujemy w tym zakresie z siedleckimi szpitalami, ale również z najlepszymi placówkami ochrony zdrowia w Warszawie, Lublinie i w Białymstoku. Jednocześnie chcemy zapewnić kandydatów, że zwiększenie liczby studentów nie oznacza rezygnacji z tego, co wyróżnia kształcenie lekarzy na uniwersytecie w Siedlcach, a mianowicie z małych grup, indywidualnego podejścia i bliskiego kontaktu z nauczycielem akademickim. – mówi Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarski powinna zapaść na przełomie maja i czerwca.

– Mamy nadzieję, że będzie ona dla nas pozytywna, a 1 października 60 studentów rozpocznie zajęcia na uczelni, w przyszłości zasilając system opieki zdrowotnej w naszym regionie, a jednocześnie poprawiając poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. – podsumowuje Beata Gałek.

W roku akademickim 2025/2026 na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UwS kształci się 30 studentów.

Przeczytaj także:
Czy granice uzależnień się zacierają? Głos młodego pokolenia wybrzmiał na Uniwe…
Siedlce
kierunek lekarski
Uniwersytet w Siedlcach
Ministerstwo Zdrowia