Siedleckie zabytki odwzorowane w świecie Minecraft! Budowniczy Foxirek stworzył w grze cztery zabytkowe budynki z centrum miasta

Cały kraj z trójwymiarowych kostek

Zespół budowniczych, którzy tworzą także stronę na Facebooku Build The Earth Poland, od ponad pięciu lat pracuje nad odwzorowaniem w grze Minecraft różnych znanych miejsc i budynków z całego kraju. Polski build team jest częścią większej, ogólnoświatowej społeczności projektu Build The Earth, który skupia ponad 200 build teamów z wielu regionów Ziemi.

„W świecie Minecraft każdy postawiony blok odpowiada jednemu metrowi kwadratowemu z rzeczywistości. Za pomocą takich narzędzi jak mapy satelitarne z dużą precyzją odwzorowujemy budynki, drzewa, drogi, pola, a nawet całe wsie i miasta. Nie ograniczamy się tylko do najważniejszych obszarów – wręcz przeciwnie, z dużą dbałością o detale odwzorowujemy zarówno mniejsze miejscowości, jak i największe metropolie w naszym kraju. Rzecz jasna prowadzimy własny serwer Minecraft, na którym powstają nasze budowle.” – wyjaśniają Budowniczowie z Build The Earth Poland.

Każdy może budować!

Twórcy zachęcają też inne osoby do włączania się w ten nietypowy projekt i odwzorowywanie w świecie Minecrafta miejsc i budynków ze swojej okolicy. Przekonują, że wymagania nie są duże, wystarczy posiadać oficjalną wersję gry Minecraft Java, konto na platformie Discord oraz podstawowe umiejętności budowania w grze.

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„Twoim pierwszym krokiem będzie dołączenie do naszego Discorda https://discord.gg/pbb9uaTkMw - tam też w zakładkach #faq-bte oraz #instalatory znajdziesz potrzebne instrukcje. W razie problemów administracja serwera chętnie udzieli pomocy. IP naszego serwera to buildtheearth.net. Po wejściu do lobby skorzystaj z kompasu, aby odwiedzić wybrany build team.” – zachęcają Budowniczowie.

Siedleckie obiekty w świecie Minecraft

Ukrywający się pod pseudonimem Foxirek budowniczy postanowił spróbować swoich sił w tego rodzaju wyzwaniu i odwzorował w grze lokalne obiekty – zabytkowy siedlecki ratusz handlowy zwany „Jackiem”, Pałac Ogińskich, tzw. Stary Kościół w Siedlcach pw. św. Stanisława, a także znajdujący się w najbliższej okolicy budynek Poczty Polskiej.

Czy podobają Wam się efekty tej pracy? Co myślicie o pomyśle odwzorowania Polski w grze w skali 1:1? Piszcie nam o tym w komentarzach!