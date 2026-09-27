Siedlecki Helios zaprasza 30 września na Kino Kobiet z filmem „Lalka”

Kino Kobiet z „Lalką”

– Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. W środę 30 września zapraszamy na pokaz z filmem "Lalka". To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Motyw wieczoru

Już 30 września o godz. 18.00 pracownicy kina zapraszają w kreacjach w stylu Izabeli Łęckiej (długie spódnice, kapelusze, rękawiczki – wszystko zgodnie z XIX-wiecznym stylem).

Atrakcje spotkania

Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Pracownicy kina gwarantują niezapomniane emocje w babskim towarzystwie!