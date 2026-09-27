Powiat garwoliński: Podczas Święta Hodowców Koni w Górkach spłoszony koń wbiegł w grupę ludzi. Cztery osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-27 22:56

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło w niedzielę, 27 września, w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim. Podczas wydarzenia „XIV Regionalne Święto Hodowców Koni” jedno ze zwierząt nagle spłoszyło się, a następnie wbiegło w grupę ludzi. Wśród stratowanych przez konia osób znajdowało się dziecko. Dwie z czterech poszkodowanych osób trafiły do szpitala.

Święto Hodowców Koni w Górkach 2026
Autor: Starosta Iwona Kurowska/ Facebook Święto Hodowców Koni w Górkach 2026

– W miejscowości Górki, podczas trwającego Regionalnego Święta Hodowców Koni, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. 37-letni woźnica był trzeźwy. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały poszkodowane. Dwie trafiły do szpitala, w tym dziecko. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Wypadek miał miejsce w godzinach popołudniowych, przed 16:00. Garwolińscy policjanci wyjaśniają obecnie dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

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