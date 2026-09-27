Powiat garwoliński: Podczas Święta Hodowców Koni w Górkach spłoszony koń wbiegł w grupę ludzi. Cztery osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło w niedzielę, 27 września, w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim. Podczas wydarzenia „XIV Regionalne Święto Hodowców Koni” jedno ze zwierząt nagle spłoszyło się, a następnie wbiegło w grupę ludzi. Wśród stratowanych przez konia osób znajdowało się dziecko. Dwie z czterech poszkodowanych osób trafiły do szpitala.