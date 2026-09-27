– W miejscowości Górki, podczas trwającego Regionalnego Święta Hodowców Koni, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. 37-letni woźnica był trzeźwy. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały poszkodowane. Dwie trafiły do szpitala, w tym dziecko. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Wypadek miał miejsce w godzinach popołudniowych, przed 16:00. Garwolińscy policjanci wyjaśniają obecnie dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.