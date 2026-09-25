Jest akt oskarżenia w sprawie byłej księgowej ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim, która przywłaszczyła ponad 1,5 ml zł!

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zarzuca Annie M. , że zajmując stanowisko głównej księgowej wykonała ponad 500 nieuprawnionych przelewów bankowych na rachunek własny, a także rachunki należące do jej matki na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł, proceder trwał blisko dwa lata.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe Akt oskarżenia