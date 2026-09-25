Brutalny rozbój w powiecie węgrowskim. 20-latek był bity rożnymi przedmiotami. Sprawcy już w areszcie!

- Do zdarzenia doszło na terenie powiatu węgrowskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że dwóch mężczyzn przyszło do 20-latka, następnie zaatakowali go, grozili uszkodzeniem ciała. Napastnicy bili pokrzywdzonego różnymi przedmiotami. Następnie zabrali należące do niego pieniądze oraz sprzęt elektroniczny. W wyniku odniesionych obrażeń 42-latek trafił od szpitala informuje st. asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Policjanci z komisariatu w Łochowie zatrzymali dwóch mężczyzn (17 i 22 lata). Obaj usłyszeli m.in. zarzut rozboju, za co grozi do 20 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował obu mężczyzn na 3 miesięcy. Postępowanie w tej sprawie prowadza łochowscy policjanci pod nadzorem prokuratury.