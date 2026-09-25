„Magia Lat 20-tych” już w niedzielę w Korczewie. Mamy program imprezy!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-25 17:49

To będzie niezwykła podróż do czasów, gdy muzyka miała swój niepowtarzalny rytm, elegancja była w modzie, a zabawa nabierała wyjątkowego charakteru!

Magia lat 20-stych w Korczewie
Autor: UG Korczew/ Materiały prasowe

W niedzielę (27 września 2026) w Korczewie w powiecie siedleckim odbędzie się kolejna edycja imprezy „Magia Lat 20-tych”!

Na scenie wystąpią zespoły ludowe, które zaprezentują repertuar inspirowany muzyką i klimatem lat 20. XX wieku.

Ale to nie wszystko! Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji utrzymanych w stylistyce epoki:

  • zabytkowe auta
  • warsztaty taneczne z elementami tańca ludowego
  • warsztaty rękodzielnicze
  • konkursy z nutą rywalizacji i humorem
  • oraz wiele innych niespodzianek w klimacie dawnych lat!

- Załóżcie stroje inspirowane epoką, zabierzcie dobry humor i dajcie się porwać Magii Lat 20-tych – zachęcają organizatorzy.

Magia Lat 20-stych w Korczewie 2026
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe

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Magia lat 20-tych