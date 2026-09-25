„Magia Lat 20-tych” już w niedzielę w Korczewie. Mamy program imprezy!

W niedzielę (27 września 2026) w Korczewie w powiecie siedleckim odbędzie się kolejna edycja imprezy „Magia Lat 20-tych”!
Na scenie wystąpią zespoły ludowe, które zaprezentują repertuar inspirowany muzyką i klimatem lat 20. XX wieku.
Ale to nie wszystko! Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji utrzymanych w stylistyce epoki:
- zabytkowe auta
- warsztaty taneczne z elementami tańca ludowego
- warsztaty rękodzielnicze
- konkursy z nutą rywalizacji i humorem
- oraz wiele innych niespodzianek w klimacie dawnych lat!
- Załóżcie stroje inspirowane epoką, zabierzcie dobry humor i dajcie się porwać Magii Lat 20-tych – zachęcają organizatorzy.