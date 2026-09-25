Siedlce: Piknik charytatywny dla Szymona Kowalczyka już w niedzielę. Sprawdź program!

Szymon ma 5 lat - choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To bezlitosna choroba, która krok po kroku niszczy jego mięśnie. Każdy dzień ma znaczenie. Każdy dzień to utrata czegoś, czego już nigdy nie uda się odzyskać.

Całość ma jeden ważny cel – wsparcie Szymona w walce z DMD. Chłopiec potrzebuje ponad 16 mln zł na terapię genową w Dubaj. Tylko taka forma leczenia jest w stanie zatrzymać chorobę.

W programie m.in.:

występ zespołu Cristal

DJ Rado i Monika Glińska

Zumba z Gabrielem

animacje, gry i zabawy dla dzieci

alpaki i dmuchańce

pokazy ratownictwa technicznego OSP

stoiska KGW i kiermasz

loteria z losowaniem nagrody głównej

malowanie twarzy i wiele innych atrakcji.

27.09.2026 niedziela

tereny zielone przy stadionie przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach

Impreza odbędzie się w godz. 12:00–18:00

Zbiórka dla Szymona trwa tutaj >> https://www.siepomaga.pl/szymon-kowalczyk