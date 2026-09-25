Siedlce: Piknik charytatywny dla Szymona Kowalczyka już w niedzielę. Sprawdź program!

Szymon ma 5 lat - choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To bezlitosna choroba, która krok po kroku niszczy jego mięśnie. Każdy dzień ma znaczenie. Każdy dzień to utrata czegoś, czego już nigdy nie uda się odzyskać.
Całość ma jeden ważny cel – wsparcie Szymona w walce z DMD. Chłopiec potrzebuje ponad 16 mln zł na terapię genową w Dubaj. Tylko taka forma leczenia jest w stanie zatrzymać chorobę.
W programie m.in.:
- występ zespołu Cristal
- DJ Rado i Monika Glińska
- Zumba z Gabrielem
- animacje, gry i zabawy dla dzieci
- alpaki i dmuchańce
- pokazy ratownictwa technicznego OSP
- stoiska KGW i kiermasz
- loteria z losowaniem nagrody głównej
- malowanie twarzy i wiele innych atrakcji.
27.09.2026 niedziela
tereny zielone przy stadionie przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach
Impreza odbędzie się w godz. 12:00–18:00
Zbiórka dla Szymona trwa tutaj >> https://www.siepomaga.pl/szymon-kowalczyk