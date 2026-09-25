Siedlce: Piknik charytatywny dla Szymona Kowalczyka już w niedzielę. Sprawdź program!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-25 17:26

Już w najbliższą niedzielę ( 27 września) od godz. 12:00 na terenach zielonych przy stadionie w Siedlcach odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywny dla 5-letniego Szymona Kowalczyka, który zmaga się z DMD – dystrofią mięśniową Duchenne’a.

Portret Szymona Kowalczyka w czarnej bluzie. O pikniku charytatywnym dla chłopca przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Organizatorzy zbiórki/ Materiały prasowe

Szymon ma 5 lat - choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To bezlitosna choroba, która krok po kroku niszczy jego mięśnie. Każdy dzień ma znaczenie. Każdy dzień to utrata czegoś, czego już nigdy nie uda się odzyskać.

Całość ma jeden ważny cel – wsparcie Szymona w walce z DMD. Chłopiec potrzebuje ponad 16 mln zł na terapię genową w Dubaj. Tylko taka forma leczenia jest w stanie zatrzymać chorobę.

W programie m.in.:

  • występ zespołu Cristal
  • DJ Rado i Monika Glińska
  • Zumba z Gabrielem
  • animacje, gry i zabawy dla dzieci
  • alpaki i dmuchańce
  • pokazy ratownictwa technicznego OSP
  • stoiska KGW i kiermasz
  • loteria z losowaniem nagrody głównej
  • malowanie twarzy i wiele innych atrakcji.

27.09.2026 niedziela

tereny zielone przy stadionie przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach

Impreza odbędzie się w godz. 12:00–18:00

Zbiórka dla Szymona trwa tutaj >> https://www.siepomaga.pl/szymon-kowalczyk

Piknik charytatywny dla Szymona Kowalczyka
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe

ROLKI

Szymek Kowalczyk DMD
piknik charytatywny
Siedlce