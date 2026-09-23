W ramach cyklu „Oczami Kobiet” w NoveKino Siedlce premiera roku – film „Lalka”

– Już 30 września o 19.00 spotkajmy się, by wspólnie celebrować to wyjątkowe święto kina. To nie będzie zwykły seans to idealna okazja na wieczór w kobiecym gronie, czas na relaks, rozmowy i wyjątkową dozą kultury. Zarezerwujcie ten termin, zabierzcie ze sobą przyjaciółki, mamy czy siostry i spędźcie ten wieczór dokładnie tak, jak na to zasługujecie! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.
𝐋𝐀𝐋𝐊𝐀 - zobaczymy długo wyczekiwaną, najnowszą ekranizację jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Film zabiera nas w podróż do XIX-wiecznej Warszawy, ukazując historię wielkiej namiętności, ambicji i podziałów społecznych. To świeże, współczesne i niezwykle estetyczne spojrzenie na relację Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. Twórcy stawiają w centrum pytania o rolę kobiety w świecie opanowanym przez męskie reguły, wolność wyboru oraz cenę miłości. Zachwycające kostiumy, gwiazdorska obsada i porywająca oprawa wizualna sprawiają, że to widowisko, które po prostu trzeba zobaczyć na dużym ekranie.
Więcej o filmie: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20129