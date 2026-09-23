W ramach cyklu „Oczami Kobiet” w NoveKino Siedlce premiera roku – film „Lalka”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-23 7:24

Cykl „Oczami Kobiet” powraca po wakacyjnej przerwie! Po letnich miesiącach pełnych słońca i odpoczynku z wielką radością pracownicy NoveKino Siedlce zapraszają na pierwsze powakacyjne spotkanie z kultowego cyklu Oczami Kobiet, które już w środę 30 września o godz. 19.00. Tym razem będzie można obejrzeć film „Lalka” na motywach powieści Bolesława Prusa.

Dorożka z białymi końmi przed Pałacem Staszica. O premierze filmu Lalka w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: BARTOSZ PAŃCZYK Plan Lalka

Już 30 września o 19.00 spotkajmy się, by wspólnie celebrować to wyjątkowe święto kina. To nie będzie zwykły seans to idealna okazja na wieczór w kobiecym gronie, czas na relaks, rozmowy i wyjątkową dozą kultury. Zarezerwujcie ten termin, zabierzcie ze sobą przyjaciółki, mamy czy siostry i spędźcie ten wieczór dokładnie tak, jak na to zasługujecie! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

W ramach cyklu „Oczami Kobiet” film „Lalka” w NoveKino Siedlce
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

𝐋𝐀𝐋𝐊𝐀 - zobaczymy długo wyczekiwaną, najnowszą ekranizację jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Film zabiera nas w podróż do XIX-wiecznej Warszawy, ukazując historię wielkiej namiętności, ambicji i podziałów społecznych. To świeże, współczesne i niezwykle estetyczne spojrzenie na relację Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. Twórcy stawiają w centrum pytania o rolę kobiety w świecie opanowanym przez męskie reguły, wolność wyboru oraz cenę miłości. Zachwycające kostiumy, gwiazdorska obsada i porywająca oprawa wizualna sprawiają, że to widowisko, które po prostu trzeba zobaczyć na dużym ekranie.

Więcej o filmie: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20129

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