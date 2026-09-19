VI Węgrowski Konwent Fantastyki „Świat Wyobraźni” już 26 i 27 września! Gościem specjalnym będzie Andrzej Pilipiuk

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-19 10:48

Węgrowski Konwent Fantastyki to już tradycja. Wydarzenie odbywa się od kilku lat, a z każdym rokiem zainteresowanie nim jest coraz większe. Szósty festiwal odbędzie się w dniach 26-27 września 2026r. w nowej lokalizacji – na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie. Gościem specjalnym będzie Andrzej Pilipiuk. W programie gry, warsztaty, występy muzyczne, konkurs Cosplay, prelekcje i wiele innych atrakcji dla całych rodzin.

Węgrowski Konwent Fantastyki
Autor: Monika Półbratek Monika Eleonora Doktorska

Zapraszamy miłośników gier elektronicznych, gier planszowych, RPG, książek i filmów, w tym fantasy, SF oraz horrorów, a także komiksów, mang i anime oraz szeroko pojętej kultury azjatyckiej, Cosplayerów, wielbicieli baśni, mitów i legend, a także archeologii, zjawisk paranormalnych oraz najnowszych odkryć naukowych, fanów piosenek z bajek, gier, kreskówek i anime. Zapraszamy wszystkich, którzy stawiają na rozwój zainteresowań, dobrą zabawę i przyjazne relacje. Wydarzenie jest bezpłatne! – zachęca Monika Eleonora Doktorska z Fundacji Prima Security w Węgrowie, organizatorka.

W programie VI Węgrowskiego Konwentu Fantastyki:

1. Strefy tematyczne:

  • strefa gier bez prądu (gry planszowe, gry karciane, RPG),
  • strefa gier elektronicznych (gry retro, konsolówki, playstation, gry rytmiczne, DDR),
  • strefa Cosplay ze studiem fotograficznym,
  • strefa azjatycka: konsolówki, gry azjatyckie, Strefa Fanów Ninjago,
  • strefa dziecięca: tatuaże brokatowe, malowanie twarzy, gry i zabawy, warsztaty,
  • strefa wystawców (20 stoisk o różnej tematyce, quizy i konkursy),
  • strefa literacka.

2. Wioski tematyczne – Wioska Rodzimowierców, Wioska z uniwersum Władcy Pierścieni: Powrót Bractwa Śródziemia.

3. Konkurs Cosplay!

4. III Konkurs piosenki bajkowej. 5. Idol Festiwal – występy taneczne.

6. Fire Show.

7. Prelekcje.

8. Gość specjalny: Andrzej Pilipiuk!

Program będzie dostępny od 21 września w aplikacji Konwencik oraz na stronie wydarzenia na Facebooku. Festiwal odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Kościuszki 16 w Węgrowie.

VI Węgrowski Konwent Fantastyki to wydarzenie organizowane przez Fundację Prima Security. Impreza jest dofinansowana przez Miasto Węgrów i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

VI Węgrowski Konwent Fantastyki „Świat Wyobraźni”
Autor: Węgrowski Konwent Fantastyki/ Facebook
VI Węgrowski Konwent Fantastyki „Świat Wyobraźni”
Autor: Węgrowski Konwent Fantastyki/ Facebook

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