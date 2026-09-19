VI Węgrowski Konwent Fantastyki „Świat Wyobraźni” już 26 i 27 września! Gościem specjalnym będzie Andrzej Pilipiuk

– Zapraszamy miłośników gier elektronicznych, gier planszowych, RPG, książek i filmów, w tym fantasy, SF oraz horrorów, a także komiksów, mang i anime oraz szeroko pojętej kultury azjatyckiej, Cosplayerów, wielbicieli baśni, mitów i legend, a także archeologii, zjawisk paranormalnych oraz najnowszych odkryć naukowych, fanów piosenek z bajek, gier, kreskówek i anime. Zapraszamy wszystkich, którzy stawiają na rozwój zainteresowań, dobrą zabawę i przyjazne relacje. Wydarzenie jest bezpłatne! – zachęca Monika Eleonora Doktorska z Fundacji Prima Security w Węgrowie, organizatorka.

W programie VI Węgrowskiego Konwentu Fantastyki:

1. Strefy tematyczne:

strefa gier bez prądu (gry planszowe, gry karciane, RPG),

strefa gier elektronicznych (gry retro, konsolówki, playstation, gry rytmiczne, DDR),

strefa Cosplay ze studiem fotograficznym,

strefa azjatycka: konsolówki, gry azjatyckie, Strefa Fanów Ninjago,

strefa dziecięca: tatuaże brokatowe, malowanie twarzy, gry i zabawy, warsztaty,

strefa wystawców (20 stoisk o różnej tematyce, quizy i konkursy),

strefa literacka.

2. Wioski tematyczne – Wioska Rodzimowierców, Wioska z uniwersum Władcy Pierścieni: Powrót Bractwa Śródziemia.

3. Konkurs Cosplay!

4. III Konkurs piosenki bajkowej. 5. Idol Festiwal – występy taneczne.

6. Fire Show.

7. Prelekcje.

8. Gość specjalny: Andrzej Pilipiuk!

Program będzie dostępny od 21 września w aplikacji Konwencik oraz na stronie wydarzenia na Facebooku. Festiwal odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Kościuszki 16 w Węgrowie.

VI Węgrowski Konwent Fantastyki to wydarzenie organizowane przez Fundację Prima Security. Impreza jest dofinansowana przez Miasto Węgrów i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Autor: Węgrowski Konwent Fantastyki/ Facebook