Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-18 9:33

W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta 17 września pracownicy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach postanowili wspólnie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów. Przy głównym wejściu do lecznicy przygotowali dla nich specjalne stoisko, przy którym można było posłuchać o profilaktyce i skorzystać z bezpłatnych badań.

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta zorganizowaliśmy akcję profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „Bezpieczna opieka przez całe życie”. W holu głównym naszego szpitala Pacjenci mogli bezpłatnie skorzystać z pomiarów ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu, porozmawiać z farmaceutą o bezpiecznym stosowaniu leków oraz uzyskać praktyczne informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta i programów profilaktycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, a także Pracownikom za zaangażowanie w organizację tego wyjątkowego dnia. – mówi Aneta Wyżywniak z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Warto dodać, że codzienne działania, edukacja i profilaktyka pomagają budować bezpieczniejszą opiekę dla każdego – niezależnie od płci i na każdym etapie życia.

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta wypadają 17 września
Galeria zdjęć 21

Przeczytaj także:

pacjenci
Siedlce
bezpieczeństwo
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach