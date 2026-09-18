Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

– Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta zorganizowaliśmy akcję profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „Bezpieczna opieka przez całe życie”. W holu głównym naszego szpitala Pacjenci mogli bezpłatnie skorzystać z pomiarów ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu, porozmawiać z farmaceutą o bezpiecznym stosowaniu leków oraz uzyskać praktyczne informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta i programów profilaktycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, a także Pracownikom za zaangażowanie w organizację tego wyjątkowego dnia. – mówi Aneta Wyżywniak z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.