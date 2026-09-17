Ruszył nabór dla studentów i doktorantów do III edycji programu „Startup Siedlce – Inkubacja Akademicka”

Program został oficjalnie zainaugurowany 17 września w siedzibie Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, środowiska gospodarczego i akademickiego, a także organizatorzy programu – reprezentanci Fundacji Youth Business Poland oraz Wschodniej Izby Gospodarczej.

Chodzi o coś więcej niż naukę przedsiębiorczości

„Startup Siedlce – Inkubacja Akademicka” jest skierowany do studentów i doktorantów z regionu siedleckiego. Program powstał z myślą o osobach, które mają pomysł, ale często nie wiedzą jeszcze, jak sprawdzić jego potencjał, znaleźć pierwszych klientów czy przełożyć go na konkretny model biznesowy.

– Chcemy zatrzymać najbardziej utalentowanych młodych ludzi na Mazowszu i pokazać im, że własną, innowacyjną firmę można z powodzeniem rozwinąć w subregionie siedleckim. Inwestycja w przedsiębiorczość akademicką to najlepsza droga do dynamicznego rozwoju naszej lokalnej gospodarki – powiedziała Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

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Program ma wypełnić lukę pomiędzy wiedzą zdobytą na uczelni a realiami prowadzenia biznesu. Ma być praktycznym mostem łączącym naukę z lokalną i regionalną gospodarką – dając młodym ludziom dostęp nie tylko do wiedzy, ale przede wszystkim do osób, doświadczeń i kontaktów, które mogą pomóc im rozwinąć własny pomysł.

Nie trzeba mieć gotowego biznesplanu

Jednym z założeń programu jest otwarcie go również na osoby, które dopiero zaczynają myśleć o własnym biznesie. Uczestnicy nie muszą mieć gotowej firmy ani dopracowanego biznesplanu. Najważniejsze jest to, żeby mieli pomysł, problem, który chcą rozwiązać, albo rozwiązanie, które chcieliby sprawdzić na rynku. Minimum 20 uczestników przejdzie etap preinkubacji, a następnie będzie pracować w zespołach projektowych. W programie znajdą się m.in. intensywny bootcamp, specjalistyczne szkolenia i warsztaty, indywidualne sesje mentoringowe oraz wizyty studyjne w Warszawie.

– Zależy nam, żeby młodzi ludzie nie bali się zrobić pierwszego kroku. Nie oczekujemy od nich gotowych firm. Chcemy dać im warunki, żeby mogli sprawdzić swoje pomysły, porozmawiać z praktykami i dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby pomysł miał szansę stać się biznesem – podkreśla Adrian Migoń z Youth Business Poland.

Rekrutacja do programu potrwa do 22 października 2026 r. Zgłoszenia mogą składać studenci i doktoranci z regionu siedleckiego. Formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące udziału są dostępne na stronie Startup Siedlce: www.startupsiedlce.ybp.org.pl.

Lokalni przedsiębiorcy dzielą się doświadczeniem

Ważną częścią programu jest bezpośredni kontakt uczestników z biznesem. Spotkania z przedsiębiorcami mają pomóc młodym osobom spojrzeć na swoje pomysły z perspektywy rynku, a nie tylko teorii. Dzięki mentoringowi i rozmowom z praktykami uczestnicy będą mogli skonfrontować swoje założenia, otrzymać informację zwrotną i na bieżąco rozwijać swoje projekty.

– Młody przedsiębiorca potrzebuje nie tylko wiedzy, ale też kogoś, kto powie mu: „sprawdź to”, „porozmawiaj z klientem”, „ten pomysł warto rozwinąć, a nad tym elementem jeszcze popracuj”. Chcemy, żeby właśnie takie rozmowy były częścią programu i żeby lokalny biznes był dla młodych ludzi partnerem – mówi Zenon Chodowiec – Prezes Rady Wschodniej Izby Gospodarczej.

Od pomysłu do prezentacji przed biznesem

Finałem programu będzie Demo Day. Zespoły zaprezentują swoje projekty przed jury złożonym z ekspertów i przedstawicieli biznesu. Będzie to dla uczestników nie tylko walka o nagrody, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia, jak ich pomysły są odbierane przez osoby spoza zespołu i potencjalnych partnerów.

Na najlepsze projekty czekają trzy nagrody finansowe 10 000 zł, 7 000 zł, 3 000 zł, nagroda rozwojowa w postaci grantu na wyjazd na międzynarodową konferencję o wartości 5 000 zł, nagroda partnera voucher technologiczny o wartości 15 000 zł, nagroda publiczność voucher na sprzęt elektroniczny o wartości 2 000 zł.

Siedlce jako miejsce do rozwijania biznesu

Celem programu jest nie tylko wsparcie pojedynczych uczestników, ale również budowanie lokalnego środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości.

– Chcemy, żeby młodzi ludzie zobaczyli, że rozwój firmy nie musi oznaczać wyjazdu do Warszawy czy innego dużego miasta. W Siedlcach również można zdobyć wiedzę, znaleźć partnerów potrzebnych do rozpoczęcia biznesu. Rolą programu jest pomóc te elementy ze sobą połączyć – dodaje prorektor ds. Innowacji i Współpracy, dr hab. Malina Kaszuba, profesor uczelni Uniwersytetu w Siedlcach.

To właśnie wspólne działanie uczelni, samorządu i przedsiębiorców ma być jednym z najważniejszych elementów programu. Dzięki niemu pomysły powstające w środowisku akademickim mogą szybciej trafić do praktyki gospodarczej.

Inwestycja w młodych i w region

Projekt jest realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Youth Business Poland (Fundację Inkubator Technologiczny) we współpracy ze Wschodnią Izbą Gospodarczą. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Uniwersytet w Siedlcach, a w tegoroczne działania projektowe włącza się również Akademia Nauk Stosowanych Mazovia.

„Startup Siedlce – Inkubacja Akademicka” pokazuje, że wsparcie młodych przedsiębiorców może zaczynać się lokalnie – na uczelni, wśród lokalnych firm i instytucji – a jednocześnie prowadzić do projektów, które mają ambicję wyjść poza region.

Źródło: inf. pras. Youth Business Poland