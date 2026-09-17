Mecz piłki nożnej Urząd Miasta Siedlce kontra 18. Dywizja Zmechanizowana już 19 września. Będzie też piknik wojskowy!

– Już w najbliższą sobotę Urząd Miasta Siedlce rozegra swój pojedynek z żołnierzami, a konkretnie chodzi o mecz piłki nożnej. W związku ze świętem 18. Dywizji, wojsko zwróciło się z prośbą z prośbą o wystawienie drużyny, która przeciwstawi się w meczu piłki nożnej 18. Dywizji Zmechanizowanej. Mamy już taką drużynę gotową. Będzie prezydent Tomasz Hapunowicz oraz kilkoro radnych, jak również pracownicy urzędu. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania. – zachęca Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec.

Mecz odbędzie się w sobotę 19 września o godzinie 12.00 na terenie jednostki wojskowej przy ul. Pileckiego 5, w ramach Dnia Otwartych Koszar. Będzie więc połączony z bezpłatnym piknikiem dla mieszkańców. Wydarzenie potrwa w godz. od 11.00 do 15.00.

Jak informuje Urząd Miasta Siedlce, na uczestników czeka bogaty program pełen atrakcji dla całych rodzin. W trakcie wydarzenia będzie można z bliska obejrzeć nowoczesny sprzęt oraz pojazdy wojskowe, a także odwiedzić stoiska promocyjne poszczególnych jednostek. Oprócz pokazów sprzętu i edukacyjnych pokazów udzielania pierwszej pomocy, organizatorzy przygotowali saperski tor sprawnościowy dla dzieci, dmuchane place zabaw, gry i zabawy plenerowe oraz darmową watę cukrową i popcorn.

Warto dodać, że oprawę muzyczną wydarzenia zapewnią występy zespołów z Klubów Wojskowych oraz koncert Orkiestry Wojskowej w Siedlcach. Na wszystkich uczestników czekać będzie również tradycyjna wojskowa grochówka.