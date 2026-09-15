Tragiczny wypadek podczas prac budowlanych przy siedleckim „Elektryku”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-15 14:34

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek, 15 września, podczas prac remontowo-budowlanych prowadzonych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach, tzw. „Elektryku”. Jeden z pracujących tam robotników spadł z rusztowania. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Radiowozy policji przed rusztowaniem przy siedleckiej szkole. O śmiertelnym wypadku przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Policja Siedlce/ Facebook

– Dziś, podczas prac budowlanych prowadzonych przy jednej ze szkół ponadpodstawowych w Siedlcach, doszło do tragicznego wypadku. 50-letni pracownik zewnętrznej firmy spadł z rusztowania. Mężczyzna został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej, 50-latek zmarł. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W okolicy szkoły nadal pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i ustalają dokładne okoliczności wypadku. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Rodzinie tragicznie zmarłego mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

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