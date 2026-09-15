Tragiczny wypadek podczas prac budowlanych przy siedleckim „Elektryku”

– Dziś, podczas prac budowlanych prowadzonych przy jednej ze szkół ponadpodstawowych w Siedlcach, doszło do tragicznego wypadku. 50-letni pracownik zewnętrznej firmy spadł z rusztowania. Mężczyzna został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej, 50-latek zmarł. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.