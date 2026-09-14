Karambol na trasie Siedlce – Łuków. Na DK-63 zderzyły się trzy samochody!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-14 19:26

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek ( 14 września) po południu na DK-63 na trasie Siedlce – Łuków. W pobliżu zjazdu na Wólkę Wiśniewską zderzyły się trzy auta osobowe.

Wypadek na DK-63
Autor: OSP Wiśniew/ Facebook Karambol na trasie Siedlce – Łuków. Na DK-63 zderzyły się trzy samochody!

Na drodze krajowej nr 63, na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do Wólki Wiśniewskiej, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W czasie prowadzenia działań przez służby trasa była zablokowana.

Wypadek na trasie Siedlce - Łuków
Autor: OSP Wiśniew/ Facebook
powiat siedlecki
Karambol