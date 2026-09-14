Karambol na trasie Siedlce – Łuków. Na DK-63 zderzyły się trzy samochody!

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek ( 14 września) po południu na DK-63 na trasie Siedlce – Łuków. W pobliżu zjazdu na Wólkę Wiśniewską zderzyły się trzy auta osobowe.

Autor: OSP Wiśniew/ Facebook Karambol na trasie Siedlce – Łuków. Na DK-63 zderzyły się trzy samochody!