Siedleckie obchody 87. rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę

– Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza, chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić na miejskie obchody 87. rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę. Rozpoczynamy Mszą Świętą w kościele garnizonowym o godz. 12.00, która zostanie odprawiona w intencji Obrońców Ojczyzny Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Następnie udamy się na Skwer Wileński, gdzie wspólnie odśpiewamy hymn, złożymy wieńce i kwiaty oraz zapalimy znicze pamięci. Oczywiście organizujemy to wspólnie z wojskiem, jak również ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach. – zapowiada Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.