Zderzenie z łosiem na A2 pod Siedlcami. Ranne zostały dwie kobiety podróżujące Mitsubishi!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-16 10:53

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek ( 15 września) wieczorem na autostradzie A2 w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa w powiecie siedleckim. Na trasę nagle wybiegł łoś.

- W godzinach wieczornych w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa na autostradzie A-2, na jezdni w kierunku Terespola, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem łosia. 39-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej, kierująca samochodem marki Mitsubishi, zderzyła się ze zwierzęciem, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w bariery ochronne, dachował, a następnie przemieścił się na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Kierująca oraz 13-letnia pasażerka zostały przewiezione do szpitala – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak udało się nam ustalić życiu kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci będą wyjaśniali wszystkie okoliczności zdarzenia na A2.

Rozbite czarne Mitsubishi na autostradzie A2. W tle wóz strażacki. O wypadku z łosiem przeczytasz na Eska Siedlce.
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