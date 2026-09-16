Zderzenie z łosiem na A2 pod Siedlcami. Ranne zostały dwie kobiety podróżujące Mitsubishi!

- W godzinach wieczornych w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa na autostradzie A-2, na jezdni w kierunku Terespola, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem łosia. 39-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej, kierująca samochodem marki Mitsubishi, zderzyła się ze zwierzęciem, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w bariery ochronne, dachował, a następnie przemieścił się na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Kierująca oraz 13-letnia pasażerka zostały przewiezione do szpitala – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.