Spektakl „Umierałem sto razy” w GOK-u w Zbuczynie już 18 września

Przedstawienie o walce z nałogiem

Spektakl „Umierałem sto razy” powstał na motywach powieści Zdzisława Korczaka. O autorze wiemy niewiele. W czasie II Wojny Światowej walczył w Armii Andersa, potem wiódł życie tak zwanego przeciętnego Polaka. Z kart jego książki dowiadujemy się, że był po prostu jednym z nas... W przeniesionej na deski teatru opowieści wojenna czy zawodowa historia bohatera nie jest ważna. Mógłby być każdym, wykonywać dowolny zawód, mieć dowolne urodzenie i przeszłość. Z przedstawionej historii wynika jednoznacznie, że wobec nałogu, jesteśmy nikim. Nie jest ważne jakie stanowisko piastujesz, kogo znasz i co posiadasz. Nałóg sprawia, że powoli tracisz wszystko. I chociaż w tę pułapkę może wpaść każdy z nas, nawet w najciemniejszej chwili uzależnienia jest nadzieja i szansa na wyzdrowienie. To przesłanie, które z niezwykła autentycznością, wrażliwością i bogactwem środków artystycznego wyrazu płynie do widowni.

Na spektakl obowiązują bezpłatne zaproszenia, które są do odbioru w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie. Przedstawienie jest adresowane do młodzieży powyżej 14 roku życia i dorosłych.

Organizatorami wydarzenia, które łączy teatr z tematyką dotyczącą profilaktyki alkoholowej jest Gmina Zbuczyn, Centrum Usług Społecznych w Zbuczynie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbuczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie.

Autor: GOK Zbuczyn/ Materiały prasowe

O twórcach spektaklu

Andrzej Prokop - Dramaturg, reżyser. Uprawia rysunek i malarstwo. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Podyplomowego Studium Scenografii krakowskiej ASP. W okresie studiów asystent w pracach teatralnych Andrzeja Wajdy oraz Krystiana Lupy, autor ponad trzydziestu scenografii w polskich teatrach (Warszawa, Legnica, Wałbrzych, Toruń, Tarnów, Kraków). Autor i reżyser słuchowisk radiowych, autor plakatów teatralnych i festiwali muzycznych.

Adrianna Kieś - Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na wydziale wokalno-aktorskim. Za rolę Sharon w spektaklu dyplomowym ,,Popatrz na mnie” otrzymała główną nagrodę aktorską na 39. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie,

współpracuje również z dwoma krakowskimi teatrami: Teatrem Stu i Teatrem Groteska w Krakowie oraz Teatrem Nowym w Poznaniu. Jest laureatką II nagrody 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej w Poznaniu oraz nagrody publiczności i wyróżnienia na V Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI”.

Przemysław Tejkowski - Absolwent krakowskiej PWST (1990). Pracował w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Teatrze Bagatela w Krakowie i Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Autor i reżyser sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. W latach 2007-2011 dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej. W latach 2016 -2023 prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów. Odtwórca m.in. głównej roli w spektaklu „Melduję Tobie Polsko” o Rotmistrzu Pileckim.