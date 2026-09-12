Skolim i Myslovitz na Dniach Siedlec. Tłumy na koncertach – zobacz zdjęcia!

Trwają Dni Siedlec, a główne obchody święta miasta odbyły się w sobotę, 12 września. W tym roku na Skwerze Leśników Polskich można było posłuchać bardzo różnorodnej muzyki. Na początek zaprezentowali się lokalni artyści, na scenie zaprezentowały się grupy Angels oraz Singers, a także lokalny zespół Bezpiecznik, który zagrał rockowe hity.

Święto Siedlec było również okazją do wręczenia wyróżnień osobom. Które bardzo aktywnie wspomagały miasto w walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

W sąsiedztwie sceny znajdowała się także strefa Kropliczanki czyli przygotowana na święto miasta strefa serialu „The Office PL”, którego akcja toczy się w Siedlcach. Mieszkańcy mogli brać udział w konkursach, zobaczyć premierowe odcinki serialu i spotkać się z aktorami.

Mieszkańcy i gości z wielką niecierpliwością czekali na pojawienie się na scenie gwiazd wieczoru czyli Skolima i zespołu Myslovitz. Król Latino kazał na siebie czekać dość długo, jego koncert rozpoczął się z dwugodzinnym opóźnieniem. Kiedy jednak helikopter ze Skolimem w końcu wylądował w Siedlcach fani oszaleli. Publiczność zaśpiewała wspólnie z Królem Latino wszystkie jego hity, a ten po koncercie cierpliwie pozował do zdjęć i rozdawał autografy.

Mnóstwo fanów czekało również na występ zespołu Myslovitz. Kiedy na scenie wybrzmiały największe hity grupy tłum śpiewał je wraz z zespołem. Co ciekawe hity Myslovitz nuci już kolejne pokolenie, wśród fanów grupy było sporo bardzo młodych osób.