Targi rolnicze w Siedlcach przyciągnęły tłumy mieszkańców. Zobacz zdjęcia!

Wrześniowe targi od lat przyciągają tysiące mieszkańców Siedlec i regionu. To największe w regionie wydarzenie wystawienniczo-targowe. Wyjątkowy charakter wydarzenia tworzą przede wszystkim ludzie - wystawcy, którzy prezentują swoją ofertę oraz tysiące odwiedzających, którzy chętnie korzystają z możliwości zakupów, rozmów czy zdobywania wiedzy.

Tegoroczne targi odbywają się pod hasłem „Wspólna praca – pewny plon”. To przesłanie dobrze oddaje znaczenie współpracy wszystkich, którzy działają na rzecz polskiego rolnictwa.

Co można zobaczyć i kupić na targach​?

Rolnicy mogą obejrzeć nowoczesne ciągniki i sprzęt potrzebny do pracy w gospodarstwie. Jest również coś dla fanów historii czyli maszyny rolnicze retro. Tradycyjnie odbywa się także wystawa zwierząt hodowlanych i małego inwentarza.

Na targach znajdziecie również mnóstwo roślin do ogrodów i na tarasy, są trawy, krzewy ozdobne i byliny. Działkowcy mogą kupić sadzonki drzew owocowych, a także truskawek czy poziomek. Jest także bogata oferta bylin i roślin cebulowych.

Jeśli potrzebujecie wyrobów z wikliny, np. kosza na grzyby czy owoce to również znajdziecie coś dla siebie.

Nie zawiodą się również wielbiciele smakołyków – są tradycyjne chleby, miody oraz sery.

W niedzielę ( 13 września) stoiska na targach będzie można odwiedzić w godzinach 9.00 – 17.00.