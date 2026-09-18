7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie

- Wydział do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, w zakresie nadzoru nad finansami reprezentowanego podmiotu i wyrządzenia tym samym Szpitalowi Mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tys. zł poprzez wypłatę wynagrodzenia trzem ustalonym osobom (lekarzom) za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane oraz w kwocie ponad 110 tys. zł poprzez brak należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych szpitala i dokumentacją rozliczeń w zakresie świadczonych usług medycznych i umów zawieranych z ich wykonawcami w okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku oraz doprowadzenia do naliczenia kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. o czyn z art. 296 § 1 k.k. oraz oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. - informuje Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu.

Analiza zebranego w sprawie materiału pozwoliła na wydanie przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach postanowień o zatrzymaniu, przeszukaniu oraz przymusowym doprowadzeniu podejrzanych.

15 września 2026 roku funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zatrzymali 7 osób mających związek z działalnością Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Wśród zatrzymanych znajdowali się prezesi zarządu, członek zarządu, lekarze, specjalista fizjoterapii oraz pracownik szpitala odpowiedzialny za rozliczanie czasu pracy personelu medycznego.

Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach do przedstawienia zarzutów 4 podejrzanym o przestępstwo oszustwa i niegospodarności (art. 286 § 1 k.k. i 296 § 1 k.k.) oraz 3 podejrzanym o przestępstwo niegospodarności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 296 § 2 k.k).

Ponadto tego samego dnia 23 funkcjonariuszy pionu kryminalnego jednocześnie przeprowadziło 8 przeszukań domów oraz nieruchomości na terenie Warszawy, Siedlec, Garwolina oraz Milanówka. W wyniku tych działań zabezpieczono telefony podejrzanych, korespondencję mailową oraz dokumentację dotyczącą współpracy podejrzanych ze Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Wobec 7 zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych i poręczeń majątkowych na łączną kwotę: 280 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.