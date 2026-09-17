– W czwartek, 17 września, w miejscowości Trawy mieszkaniec powiatu wołomińskiego, kierując pojazdem marki Audi, uderzył w łosia, który wszedł na jezdnię. Kierujący nie doznał obrażeń. Zwierzę ze względu na swoje obrażenia decyzją weterynarza zostało uśmiercone. – poinformowała nas st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.