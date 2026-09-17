Powiat węgrowski: W miejscowości Trawy kierowca osobówki uderzył w łosia

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-17 15:46

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 17 września, przed południem w miejscowości Trawy na terenie powiatu węgrowskiego. Jadący autem osobowym kierowca zderzył się łosiem, który nagle wbiegł na drogę.

– W czwartek, 17 września, w miejscowości Trawy mieszkaniec powiatu wołomińskiego, kierując pojazdem marki Audi, uderzył w łosia, który wszedł na jezdnię. Kierujący nie doznał obrażeń. Zwierzę ze względu na swoje obrażenia decyzją weterynarza zostało uśmiercone. – poinformowała nas st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Oprócz policji, na miejsce zadysponowano także Zespół Ratownictwa Medycznego oraz strażaków z PSP Węgrów, a także druhów z OSP Korytnica i OSP Rabiany.

Powiat węgrowski: W miejscowości Trawy kierowca osobówki uderzył w łosia
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