Siedlce: Policja skontrolowała użytkowników hulajnóg i rowerzystów. Posypały się mandaty i wnioski do sądu!

- Podczas dwudniowych działań ( 12 -13 września) policjanci skontrolowali 33 rowerzystów oraz 46 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, sposób poruszania się oraz zachowania, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Wobec osób, które dopuściły się wykroczeń, policjanci zastosowali przewidziane prawem środki. Nałożyli 10 mandatów karnych, skierowali 12 wniosków o ukaranie do sądu, a w 25 przypadkach zastosowali pouczenia.

Policjanci przypominają o obowiązku korzystania z kasku ochronnego. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, podczas kierowania hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego są obowiązane korzystać z kasku ochronnego.

Przepisy określają także szczególne zasady przewożenia dzieci na rowerze. Dziecko w wieku do 7 lat powinno być przewożone na dodatkowym siodełku lub w odpowiednim foteliku, z zachowaniem obowiązku korzystania z kasku ochronnego.