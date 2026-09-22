Węgrowski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę w gminie Siedlce

– Do zdarzenia doszło w piątek, 18 września, około godziny 22.00 w Starym Opolu. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie był wtedy poza służbą. Podczas jazdy zwrócił uwagę na Citroena, którego kierowca zachowywał się na drodze w sposób budzący jego niepokój. Doświadczenie i policyjna czujność podpowiedziały mu, że kierowca może być nietrzeźwy. Nie pozostał obojętny. Zatrzymał samochód i uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę. Następnie powiadomił policję i czekał na przyjazd patrolu. Funkcjonariuszom przekazał zatrzymanego kierowcę. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Początkowe podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie wykazało, że 37-letni obywatel Białorusi, mieszkający w Siedlcach, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Co więcej, jak ustalili policjanci, mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie pozostał do czasu wytrzeźwienia i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

– Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja na drodze. Policjant, mimo że tego wieczoru nie pełnił służby, nie przeszedł obojętnie obok zachowania, które mogło oznaczać zagrożenie dla innych. Zamiast czekać, aż nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, zareagował wtedy, gdy można było jeszcze zapobiec tragedii. Na drodze liczą się sekundy. Jeden niebezpieczny manewr wykonany przez nietrzeźwego kierowcę może doprowadzić do zderzenia, w którym ucierpią zupełnie przypadkowe osoby. – podkreśla kom. Ewelina Radomyska.

Pamiętajmy: widząc kierowcę, którego zachowanie wyraźnie wskazuje, że może być pod wpływem alkoholu, nie bądźmy obojętni. W takiej sytuacji należy powiadomić Policję i przekazać informacje, które mogą pomóc funkcjonariuszom szybko dotrzeć do takiego kierowcy.