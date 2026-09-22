Siedmiu nietrzeźwych kierowców zatrzymano w jeden weekend. Rekordzista miał ponad 3,5 promila!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-22 8:14

Siedmiu kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić po alkoholu, zatrzymali podczas minionego weekendu siedleccy policjanci. Wśród nich był 45-letni mieszkaniec Siedlec, który miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu.

Dłonie kierowcy trzymające kierownicę i zieloną butelkę piwa. O pijanych kierowcach w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: F01 Photo/ Shutterstock

Miniony weekend (18-20) na drogach w rejonie Siedlec jest kolejnym przykładem tego, jak lekkomyślne decyzje kierowców mogą zagrozić nie tylko im samym, ale również przypadkowym osobom.

W piątek wieczorem w miejscowości Opole policjanci zatrzymali 37-letniego obywatela Białorusi, który kierował Citroenem, mając około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie miał również uprawnień do kierowania.

W sobotę policjanci z Komisariatu Policji w Mokobodach zatrzymali w Krynicy 44-letnią kobietę kierującą Oplem. Badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu.

Kolejny przypadek pokazuje, że alkohol za kierownicą może bardzo szybko doprowadzić do zdarzenia. 28-letni mężczyzna, mając prawie 2,5 promila alkoholu, kierował Audi i cofając spowodował kolizję z zaparkowanym rowerem, po czym kontynuował jazdę. Jak ustalili policjanci, nie posiadał uprawnień do kierowania.

Był również 22-latek, który miał ponad 2 promile alkoholu. Nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. W samochodzie znajdował się także 26-letni pasażer, który również był nietrzeźwy. W tym przypadku policjanci, po wytrzeźwieniu obu mężczyzn będą wyjaśniać, kto faktycznie kierował pojazdem.

Policjanci zatrzymali również 47-letniego mieszkańca gminy Zbuczyn, który prowadził Volkswagena. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu. Kolejnego nietrzeźwego kierującego - 54-letniego mieszkańca gminy Skórzec- zatrzymali policjanci z miejscowego komisariatu. Mężczyzna kierował Hyundaiem, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

- Najwyższy wynik podczas weekendu należał do 45-letniego mieszkańca Siedlec. W miejscowości Ługi Rętki w gminie Zbuczyn mężczyzna kierował Audi, mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Stracił panowanie nad samochodem, zjechał do przydrożnego rowu, uszkodził dwa znaki drogowe i uderzył w przepust. Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów - informuje kom. Ewelina Radomyska z komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.