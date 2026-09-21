Siedlce kupią kolejne elektryczne autobusy

Inwestycja obejmuje zakup czterech autobusów elektrycznych (dwóch klasy MEGA i dwóch klasy MAXI) oraz budowę stacji ładowania w zajezdni. Nowe pojazdy wyjadą na wszystkie linie miejskie. Ponadto trasa linii nr 8 zostanie wydłużona do Wólki Wołynieckiej, a w rejonie ulic Ofiar II Wojny Światowej i Zielnej powstanie zupełnie nowe połączenie.

– Korzyści z realizacji projektu wykraczają poza obręb Siedlec. Dzięki porozumieniu międzygminnemu nowoczesna, zeroemisyjna flota zapewni połączenia między miastem a okolicznymi gminami: Siedlce, Zbuczyn, Kotuń, Wiśniew, Skórzec, Mokobody, Suchożebry i Mordy – zaznacza Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.