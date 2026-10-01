Wysokoprocentowy alkohol wyciekał z nieszczelnej cysterny, jadącej DK nr 50 z Ukrainy do Estonii. Zatrzymali ją inspektorzy ITD z Siedlec

We wtorek (29 września), na krajowej „pięćdziesiątce” koło Mińska Mazowieckiego, patrol ITD zatrzymał do standardowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą – cysterną ADR. Zestaw należy do przedsiębiorcy z Ukrainy. Kierowcą był obywatel tego kraju. W chwili zatrzymania wykonywał międzynarodowy transport towaru niebezpiecznego o numerze rozpoznawczym UN3065. 79-procentowy napój alkoholowy jechał z Ukrainy do Estonii.

Wyciek usunięty podczas kontroli

Podczas kontroli stanu technicznego inspektorzy zauważyli wyciek przewożonej cieczy. Nieszczelny był zawór przelewowy cysterny, znajdujący się za ostatnią osią pojazdu. Tuż pod nim szybko powstała spora plama. Kierowca musiał wiedzieć o usterce, ponieważ nieszczelny zawór był doraźnie „uszczelniony” folią z tworzywa sztucznego. W związku z tym, że 79-procentowy napój alkoholowy jest cieczą zapalną, na miejsce kontroli drogowej wezwano Straż Pożarną.

W obecności inspektorów i strażaków kierowca znalazł przyczynę wycieku. Spowodowany był nieprawidłowo umieszczoną uszczelką pokrywy jednej z komór cysterny. Kierowcy udało się usunąć wyciek poprzez ponowne i prawidłowe umieszczenie uszczelki. Wówczas strażacy potwierdzili brak zagrożenia dla osób postronnych i środowiska naturalnego.

Brak wymaganej dokumentacji

Naruszenie przepisów umowy ADR wykazała również kontrola dokumentów przewozowych. Brakowało wymaganych informacji związanych z przewożonym towarem niebezpiecznym w języku urzędowym państwa nadania, czyli w języku ukraińskim. Wszystkie okazane dokumenty były sporządzone wyłącznie w języku angielskim.

Mandat i kaucja na poczet kary

Za stwierdzone naruszenia inspektorzy ukarali kierowcę mandatem gotówkowym w kwocie 700 złotych. Sporządzili również protokół z kontroli drogowej. Wykryte uchybienia w transporcie ADR będą podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego. Ukraiński przedsiębiorca wpłacił 6 300 zł kaucji na poczet kar pieniężnych. W przeciwnym razie jego zespół pojazdów trafiłby na wyznaczony parking strzeżony. To oznaczałoby dodatkowe koszty i opóźnienie w realizacji zadania przewozowego.

Szczególne warunki przewozu

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega szczegółowo określonym warunkom umowy ADR. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do groźnych dla zdrowia i życia ludzi zdarzeń. Uwolnienie się towaru niebezpiecznego w sposób niekontrolowany spowodować może bardzo poważne konsekwencje także dla środowiska naturalnego. Dlatego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych to jeden z priorytetów w działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Źródło: inf. pras. WITD w Radomiu