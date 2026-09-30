Powiat garwoliński: Śmiertelne potrącenie na torach w Pilawie. Policja ustala tożsamość poszkodowanego mężczyzny

– Do zdarzenia doszło we wtorek, 29.09, około godz. 21:37 w Pilawie. Pociąg pośpieszny relacji Zielona Góra – Lublin śmiertelnie potrącił mężczyznę. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod bezpośrednim nadzorem prokuratora. Badamy, w jakich okolicznościach osoba ta znalazła się na torach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn mężczyzna wszedł na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Nikt z pasażerów pociągu nie ucierpiał. Obsługa pojazdu była trzeźwa. – informuje kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Funkcjonariusze wykonują teraz czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości tragicznie zmarłego mężczyzny. Trwa wyjaśnianie przyczyn i przebiegu zdarzenia.