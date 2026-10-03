Wrzesień był dla mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego okresem intensywnych kontroli autobusów, dowożących uczniów do placówek oświatowych. Sprawny autobus, trzeźwy oraz posiadający wymagane badania i uprawnienia kierowca – to klucz bezpiecznej podróży.

Zatrzymane dowody i zakazy jazdy

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego na terenie województwa mazowieckiego skontrolowano 446 autobusów i kierowców. Nie wszystkie powinny wyjechać w trasę z uczniami. Funkcjonariusze zatrzymali 22 dowody rejestracyjne z powodu stwierdzonych usterek i braku aktualnych badań technicznych. W tym 7 pojazdów miało takie usterki, z powodu których inspektorzy wydali bezwzględne zakazy dalszej jazdy z miejsca kontroli.

Najpoważniejsze nieprawidłowości w stanie technicznym autobusów szkolnych dotyczyły nadmiernych luzów w układzie kierowniczym, wycieków płynów eksploatacyjnych i usterek systemu awaryjnego otwierania drzwi. W kilku przypadkach inspektorzy mieli zastrzeżenia również do oświetlenia zewnętrznego, wymaganego oznaczenia i wyposażenia autobusów przewożących uczniów. Drobne usterki, jak wymiana spalonej żarówki, kierowcy usuwali jeszcze w trakcie kontroli.

Autor: WITD w Radomiu/ Materiały prasowe

Alkohol i brak ważnego prawa jazdy

Dwóch kierowców, wykonujących przewóz dzieci i młodzieży, nie powinno w ogóle prowadzić autobusu w dniu kontroli. Na terenie powiatu mińskiego funkcjonariusze zatrzymali pojazd, którym podróżowało 38 uczniów i ich opiekunki do szkoły. W momencie podjęcia czynności kontrolnych kierowca autobusu był w stanie po użyciu alkoholu. 68-latek miał ponad 0,21 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę przekazano do dalszych czynności policjantom z Mińska Mazowieckiego. Ma zatrzymane prawo jazdy. Sprawa będzie miała finał przed sądem.

Z kolei na terenie powiatu wyszkowskiego inspektorzy zatrzymali kierowcę autobusu, który już wysadził uczniów pod szkołą i wracał do bazy firmy transportowej. 76-latek nie posiadał ważnego prawa jazdy wymaganej kategorii D od ponad pół roku. Autobus przekazano innemu kierowcy, który miał ważne prawo jazdy. Wobec 76-letniego kierującego skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Konsekwencje stwierdzonych naruszeń

Wzmożone kontrole autobusów szkolnych zakończyły się też przygotowaniem dokumentacji i wszczęciem 9 postępowań administracyjnych. Za wykryte naruszenia ustawy o transporcie drogowym przewoźnikom i osobom zarządzającym transportem w firmach grożą kary pieniężne. Oprócz tego inspektorzy nałożyli na kierowców 4 mandaty karne.

O stwierdzonych nieprawidłowościach w przewozach szkolnych poinformowani zostaną ich organizatorzy. Informacje o negatywnych wynikach kontroli przekazywane są do urzędów gmin. Organizacja przewozów szkolnych to bowiem zadanie własne gminy. Wiadomości o złym stanie technicznym autobusu i innych nieprawidłowościach w przewozach szkolnych mają na celu zapobiec podobnym przypadkom podczas następnych działań kontrolnych na terenie danej gminy. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Kontrole nie tylko w ramach akcji

Zakończenie intensywnych działań kontrolno-prewencyjnych mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego w rejonie szkół i innych placówek oświatowych nie oznacza, że patrole nie będą pojawiać się tam w pozostałym okresie roku szkolnego.

Inspektorzy w ramach swoich ustawowych zadań i możliwości będą odpowiadali m.in. na zgłoszenia od rodziców, nauczycieli i organizatorów wycieczek szkolnych. Przypominamy, że w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje realne zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu, należy kierować zgłoszenia telefoniczne pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do najbliższej jednostki Policji.

W przypadku przeprowadzenia kontroli autobusu szkolnego lub autokaru przed planowaną wycieczką, prosimy o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu. Zgłoszenia najlepiej kierować minimum z tygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: [email protected]

Źródło: inf. pras. WITD w Radomiu