Od 2 października rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej w Siedlcach będzie przejezdne dla osobówek. Kierowcy ciężarówek poczekają dłużej

Władze Siedlec informują, że rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej, które jest zamknięte dla ruchu od blisko dwóch miesięcy, już od piątku, 2 października, zostanie otwarte dla samochodów osobowych. W ostatnich dniach zostało odpowiednio zabezpieczone, by nie wjeżdżały na nie samochody ciężarowe, które jeszcze przez kilka tygodni będą musiały korzystać z objazdu.