Od 2 października rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej w Siedlcach będzie przejezdne dla osobówek. Kierowcy ciężarówek poczekają dłużej

– Mamy nadzieję, że rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej będzie przejezdne dla osobówek jeszcze dzisiaj wieczorem, ale tak na 100% możemy powiedzieć, że rano 2 października będziemy mogli wszyscy już pojechać tamtędy spokojnie i dojechać wcześniej do pracy. Te utrudnienia, które były, mamy już prawie za sobą. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz: to jest przejazd tylko dla samochodów osobowych. Nie możemy jeszcze w tej chwili puścić tamtędy samochodów ciężarowych. – informuje Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
Dłuższy okres oczekiwania dla kierowców ciężarówek wynika z zastosowanej technologii wykonania pierścienia ronda. Kierowcy samochodów ciężarowych są zatem zmuszeni, by poczekać na możliwość przejazdu jeszcze około trzech tygodni. Tymczasem wciąż muszą korzystać z obowiązujących w tym rejonie objazdów.