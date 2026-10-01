Od 2 października rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej w Siedlcach będzie przejezdne dla osobówek. Kierowcy ciężarówek poczekają dłużej

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-01 15:35

Władze Siedlec informują, że rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej, które jest zamknięte dla ruchu od blisko dwóch miesięcy, już od piątku, 2 października, zostanie otwarte dla samochodów osobowych. W ostatnich dniach zostało odpowiednio zabezpieczone, by nie wjeżdżały na nie samochody ciężarowe, które jeszcze przez kilka tygodni będą musiały korzystać z objazdu.

– Mamy nadzieję, że rondo u zbiegu ulic Starowiejskiej i Janowskiej będzie przejezdne dla osobówek jeszcze dzisiaj wieczorem, ale tak na 100% możemy powiedzieć, że rano 2 października będziemy mogli wszyscy już pojechać tamtędy spokojnie i dojechać wcześniej do pracy. Te utrudnienia, które były, mamy już prawie za sobą. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz: to jest przejazd tylko dla samochodów osobowych. Nie możemy jeszcze w tej chwili puścić tamtędy samochodów ciężarowych. – informuje Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.

Dłuższy okres oczekiwania dla kierowców ciężarówek wynika z zastosowanej technologii wykonania pierścienia ronda. Kierowcy samochodów ciężarowych są zatem zmuszeni, by poczekać na możliwość przejazdu jeszcze około trzech tygodni. Tymczasem wciąż muszą korzystać z obowiązujących w tym rejonie objazdów.

Rondo w Siedlcach w trakcie remontu. O otwarciu ruchu dla aut osobowych przeczytasz na Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 13

Przeczytaj także:

ROLKI

Siedlce
rondo Starowiejska Janowska
utrudnienia
otwarcie ronda