Spotkanie w ramach cyklu „Rozmawiamy o Siedlcach” odbędzie się w formule pytań i odpowiedzi (Q&A). Mieszkańcy będą mogli zapytać o bieżące sprawy miasta, planowane inwestycje oraz kwestie dotyczące ich ulic i osiedli.

Pytania do prezydenta można zgłaszać już teraz, w komentarzach, które należy zamieścić w dyskusji w wydarzeniu na Facebooku dotyczącym spotkania, opublikowanym na facebookowej stronie „Tomasz Hapunowicz Prezydent Siedlec”: https://www.facebook.com/events/1795867521707095/?active_tab=discussion

Jak zawsze, pytania będzie można zgłaszać również w komentarzach podczas transmisji. Prezydent będzie wtedy odpowiadał na pytania mieszkańców „na żywo”. Transmisja będzie dostępna 19 listopada od godz. 18.00 na fanpage’u facebook.com/hapunowicz.