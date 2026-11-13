Policja szuka świadków. Chodzi o atak na kobietę w lesie w Grabianowie k. Siedlec

KOMUNIKAT POLICJI

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach poszukują świadków zdarzenia, do którego doszło w niedzielę 8 listopada około godz. 14.00 w lesie pomiędzy miejscowością Grabianów, a ulicą Artyleryjską w Siedlcach. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznała 55-letnia kobieta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta podczas spaceru została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę, który po ataku uciekł z miejsca zdarzenia.

Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub w powyższym czasie były w okolicach miejsca zdarzenia, albo też posiadają jakąkolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przebiegu i okoliczności, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60.