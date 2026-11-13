Remont ul. Brzeskiej w Siedlcach ruszy 23 listopada! Trwają remonty ulic Świrskiego, Jagiellońskiej i Bema

Kiedy ruszy remont ulicy Brzeskiej?

– W związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Remont ul. Brzeskiej w Siedlcach o długości 999 mb”, działając w imieniu Wykonawcy – firmy PRD Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. – uprzejmie informuję, że od poniedziałku, 23 listopada 2026 r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zgodnie z zatwierdzeniem z dnia 12.11.2026 r. Proszę o uwzględnienie powyższych utrudnień przy planowaniu tras przejazdu. – przekazała nam Anna Kozioł-Szalach, z firmy JAS Projekty Drogowe.

Roboty na ul. Brzeskiej będą prowadzone etapowo:

najpierw strona prawa jezdni (etapy I i II równocześnie, następnie etap III),

następnie strona lewa jezdni (etapy IV i V równocześnie, następnie etap VI).

Zakres prac jest następujący: od skrzyżowania z ul. Prymasa Wyszyńskiego (km DK63d ok 4+800) do przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Topaz, zlokalizowanego za skrzyżowaniem z ul. Budowlaną i ul. Stefana Starzyńskiego. Roboty mają zostać zrealizowane przed końcem roku.

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– Na remont ul. Brzeskiej dostaliśmy dofinansowanie od Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej, około 1 mln zł. Jest to odcinek niecałego 1 km drogi. Obejmuje on ulicę Brzeską, na odcinku od tzw. „sprężyn”, czyli od skrzyżowania ulic Ziuty Buczyńskiej i Brzeskiej do skrzyżowania z ulicą Starzyńskiego, wraz z wyniesieniami tych skrzyżowań. Zabiegaliśmy u wykonawcy, żeby cały czas ulica Brzeska była przejezdna. To szeroka ulica, więc remont może przebiegać na dwóch pasach jezdni, w czasie gdy pozostałymi dwoma będzie się odbywał ruch. Na pewno będą jakieś utrudnienia, jeżeli chodzi o wyjazdy z tych bocznych ulic, ale ruch będzie się odbywał. – powiedział nam Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.

Trwa przebudowa zatok przy przystankach autobusowych

Obecnie na ul. Brzeskiej trwa już przebudowa zatok przy przystankach autobusowych. Jest ona prowadzona również na ul. Warszawskiej. Roboty nie powodują dużych utrudnień, ale w rejonie prac kierowcy powinni zwolnić i zachować ostrożność. To kolejny etap przebudowy zatok przy przystankach autobusowych MPK. Obecnie realizowane są 23 takie zatoki. Musi tam zostać wykonana betonowa podbudowa, ponieważ zatrzymujące się na przystankach autobusy elektryczne, które zakupiło miasto, są znacznie cięższe od spalinowych.

Roboty na ulicach Bema i Jagiellońskiej

Na ul. Bema roboty niedawno ruszyły. Powodują utrudnienia, które mają trwać kilka tygodni.

– To jest dosyć szybki remont, do połowy grudnia ulica Bema powinna zostać wykonana. Jest to odcinek wiodący od Pomnika Wolności do ulicy Poniatowskiego. – wyjaśnia Wiceprezydent.

Na ulicy Jagiellońskiej roboty prowadzone są od dłuższego czasu, ponieważ dużą inwestycję w tym rejonie realizuje spółka PWiK. Po przeprowadzeniu prac związanych z siecią wodociągową, ruszają już roboty związane z odnowieniem nawierzchni. W tym tygodniu powstała nowa podbudowa, budowane są też nowe krawężniki.

Fragment ulicy Świrskiego zamknięty dla ruchu

W czwartek 12 listopada zamknięty dla ruchu został fragment ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego w Siedlcach. Wcześniej trwały tam już roboty w obrębie chodników i krawężników. Teraz wykonana ma zostać także wymiana nawierzchni. Prace realizowane są na krótkim odcinku ulicy, w okolicy katedry.