Jak wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” lokalne gminy mogą ubiegać się o wsparcie m.in. na zakup sprzętu strażackiego i odzieży ochronnej lub o wsparcie remontów strażnic.

– Konsekwentnie wspieramy samorządy w zakupie sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych. Dzięki zwiększeniu środków w programie „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie otrzymają także miasta i gminy, które dotąd znajdowały się na listach rezerwowych. Ich łączna wartość w regionie siedleckim i powiecie mińskim przekracza 836,5 tys. zł – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Wsparcie z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” trafi do miast: Łaskarzew, Pilawa, Łosice, Sokołów Podlaski i Sulejówek oraz do gmin – Sobolew, Łaskarzew, Parysów, Trojanów, Górzno, Stara Kornica, Huszlew, Olszanka, Domanice, Ceranów, Sabnie, Stoczek, Wierzbno, Liw, Łochów, Miedzna, Dobre, Siennica i Mińsk Mazowiecki. Umowy z przedstawicielami samorządów zostały podpisane 12 listopada w Siedlcach.

Każda z jednostek OSP wykorzysta otrzymane wsparcie inaczej, według własnych potrzeb. Jedne przeprowadzą remonty strażnic, a inne zakupią takie wyposażenie lub sprzęt, jakie są im najbardziej potrzebne.

– Gmina Domanice podpisała umowę na doposażenie dwóch jednostek – OSP Przywory Duże i OSP Olszyc Szlachecki – w ubrania i odzież ochronną bojową dla tych jednostek. Sprzęt, który te jednostki mają na wyposażeniu, cały czas się zużywa. Dochodzą też nowi strażacy, nowi członkowie OSP, a my musimy ich umundurować, bo do akcji bojowych muszą jeździć jak najbardziej wyposażeni. – podkreśla Tomasz Miszta, wójt gminy Domanice. Samorząd otrzymał z programu wsparcia 11 675,00 zł. – Strażacy chętnie korzystają z tych programów, bo cały czas im czegoś brakuje, a dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego możemy ich w te wszystkie akcesoria wyposażyć. – dodaje.

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– Nasze ochotnicze straże pożarne otrzymają niezbędny sprzęt – indywidualne wyposażenie strażaka ochotnika, czyli ubrania specjalne, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregaty prądotwórcze, lance do gaszenia elektryków oraz węże. To taki sprzęt, który jest na co dzień potrzebny we wszystkich strażach. Dostaną go wszystkie jednostki z terenu gminy Siennica. Doceniamy też te mniejsze jednostki, dlatego, że one mają za zadanie to lokalne zabezpieczenie. Ale oczywiście w KSRG tego sprzętu też zawsze potrzeba, bardziej specjalistycznego, takiego, który wymaga większych środków. I to dofinansowanie jest bardzo ważne dla nas. – informuje Stanisław Duszczyk, burmistrz Miasta i Gminy Siennica z powiatu mińskiego, który podpisał umowę na dotację w wysokości 50 tys. zł dla ośmiu jednostek OSP.

Doposażenie strażnic w nowoczesną odzież ochronną zapewni strażakom z naszego regionu większe bezpieczeństwo, a nowy sprzęt sprawi, że będą mogli sprawniej pomagać mieszkańcom.