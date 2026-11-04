Aleksandrie 2026 wręczone. Statuetki odebrały osoby i instytucje aktywnie zaangażowane w rozwój i promocję Siedlec

– Myślę, że tę otrzymaną nagrodę traktuję trochę szerzej niż samą nagrodę dla mnie osobiście jako Pani Przewodnik, dlatego, że za Panią Przewodnik kryje się tak naprawdę bardzo wiele osób. To nie jest jedna osoba, to nie jestem tylko ja, bo wszystko co robię, efekty mojej pracy, które widać i które docierają do Siedlczan, do przybywających tutaj gości, to jest suma wiedzy, doświadczenia, otwartości, chęci do działania innych osób, które mnie wspierają i otwierają przede mną swoje drzwi. Bo przecież przewodnik to nie tylko opowieści, to nie tylko wiedza od siedleckich historyków, archiwistów, regionalistów, muzealników, bibliotekarzy… Właśnie o to chodzi, że czerpię z pracy innych osób, ubieram to w inne opakowanie i mam szansę po prostu pokazać to szerszemu gronu fantastycznych Siedlczan, którzy przychodzą na wycieczki. Bo gdyby nie Siedlczanie, nie oszukujmy się, nie miałabym komu opowiadać tych wszystkich przewodnickich historii związanych z siedleckimi zabytkami i regionem. – powiedziała nam Natalia Zyśk.