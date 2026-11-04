Aleksandrie 2026 wręczone. Statuetki odebrały osoby i instytucje aktywnie zaangażowane w rozwój i promocję Siedlec

Po raz pierwszy „Aleksandria” ufundowana została w 1996 roku. Wbrew istniejącym trendom jest nagrodą honorową, pozbawioną dodatkowych gratyfikacji. W 2026 roku statuetki były przyznawane już po raz 30. Przez te lata wręczono ich dokładnie 223.
Wśród tegorocznych Laureatów znaleźli się:
- Mariusz Błaszczak – poseł na Sejm RP, były Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej – laureat SuperAleksandrii,
- Mariola Toczyska – prezes i współzałożycielka Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej,
- Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce,
- dr inż. Henryk Brodowski – wójt gminy Siedlce,
- Grzegorz Ołtarzewski – siedlecki stomatolog i działacz społeczny,
- Natalia Zyśk – Pani Przewodnik, przewodniczka siedleckiego oddziału PTTK „Podlasie”,
- Pośmiertnie uhonorowany śp. Janusz Cabaj – wieloletni policjant i radny miasta Siedlce.
– Dzisiaj mamy wspaniałą okazję do tego, aby tak po ludzku powiedzieć „dziękuję” wszystkim osobom i organizacjom, które na co dzień budują nasze miasto, które są jego ambasadorami w świecie. Osobom, które funkcjonują w wielu organizacjach, zwracając uwagę na problemy grup, dla których pracują. Dzisiaj chcemy tą nagrodą Aleksandrii, nagrodą wdzięczności, po prostu im podziękować za tę codzienną pracę, za to, że te osoby i te instytucje przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. – powiedział Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.
Uroczystość wręczenia nagród uświetniły występy kwintetu klarnetowego, będącego częścią Orkiestry Kameralnej Aleksandria, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.
– Myślę, że tę otrzymaną nagrodę traktuję trochę szerzej niż samą nagrodę dla mnie osobiście jako Pani Przewodnik, dlatego, że za Panią Przewodnik kryje się tak naprawdę bardzo wiele osób. To nie jest jedna osoba, to nie jestem tylko ja, bo wszystko co robię, efekty mojej pracy, które widać i które docierają do Siedlczan, do przybywających tutaj gości, to jest suma wiedzy, doświadczenia, otwartości, chęci do działania innych osób, które mnie wspierają i otwierają przede mną swoje drzwi. Bo przecież przewodnik to nie tylko opowieści, to nie tylko wiedza od siedleckich historyków, archiwistów, regionalistów, muzealników, bibliotekarzy… Właśnie o to chodzi, że czerpię z pracy innych osób, ubieram to w inne opakowanie i mam szansę po prostu pokazać to szerszemu gronu fantastycznych Siedlczan, którzy przychodzą na wycieczki. Bo gdyby nie Siedlczanie, nie oszukujmy się, nie miałabym komu opowiadać tych wszystkich przewodnickich historii związanych z siedleckimi zabytkami i regionem. – powiedziała nam Natalia Zyśk.
Wszystkim tegorocznym Laureatom serdecznie gratulujemy!