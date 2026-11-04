– MotoParadę organizuje kilka stowarzyszeń: MTZ Korba, ATV Quady Siedlce, Moto Siedlce, FMB Siedlce oraz Naturalnie 4x4. Jak co roku staramy się zorganizować imprezę, która będzie dość głośna, huczna, radosna, z przytupem. Niektórych rzeczy zmienić się nie da, bo nasi goście spodziewają się ich, jak co roku... – zapowiada Piotr Prokurat ze stowarzyszenia Naturalnie 4x4. – Spodziewamy się oczywiście bardzo wielu samochodów, wielu zmotoryzowanych osób. Prosimy o uczestnictwo i zachęcamy, aby zabrać ze sobą flagi. Można użyć dowolnego pojazdu, jak również można z nami iść pieszo wzdłuż chodnika, dołączyć się również na własnych nogach. Zapraszamy wszystkich! – dodaje.
Program Wielkiej MotoParady Niepodległości 2026 w Siedlcach:
- godz. 16:00 - Zbiórka uczestników Parady przy Placu gen. Sikorskiego
- godz. 16:30 - Koncert zespołu rockowego
- godz. 17:45 - Wspólne odśpiewanie Hymnu / Pokaz laserów i dymu
- godz. 18.00 - MotoParada wyruszy na ulice miasta!
- godz. 18:30 - Koncert
- godz. 19:30 - Pokaz laserów.
– Impreza jest organizowana przez stowarzyszenia, działające w modelu non-profit. Nie zarabiamy na tym i poświęcamy własny czas. Chciałbym więc zaprosić do pomocy wszystkich chętnych. Jeżeli są firmy, organizacje, osoby, które czują się na siłach i chciałyby pomóc, to serdecznie zapraszamy do współorganizacji i wsparcia takiej inicjatywy. Oczywiście na imprezie przewidziane są koncerty, występy, pokazy historyczne, konkursy dla uczestników, strefa gastronomiczna i poczęstunek. W tych miejscach możemy wesprzeć naszych darczyńców i osoby, które nam pomagają, zaprezentować to, co robią i opowiedzieć o nich. – mówi Piotr Prokurat.
Udział w wydarzeniu jest oczywiście całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Umożliwi mieszkańcom Siedlec i regionu huczne uczczenie Święta Niepodległości we wspólnym gronie. W trakcie imprezy na Placu gen. Sikorskiego w Siedlcach będą też dostępne bezpłatne gorące posiłki dla uczestników i mieszkańców, które pomogą im się rozgrzać w chłodny listopadowy wieczór. Jak wyglądała ubiegłoroczna impreza, można zobaczyć w załączonej nad tekstem galerii zdjęć.