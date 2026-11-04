Będą koncerty, pokaz laserów i Wielka MotoParada Niepodległości. Siedleckie stowarzyszenia motoryzacyjne zapraszają 11 listopada na Plac gen. Sikorskiego!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-04 16:49

Tegoroczna Wielka MotoParada Niepodległości w Siedlcach coraz bliżej. Organizujące ją lokalne stowarzyszenia motoryzacyjne szykują sporo atrakcji. Proszą też wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc, o wsparcie tej inicjatywy, zarówno organizacyjnie, jak też swoją obecnością w trakcie imprezy. Dla uczestników przygotowane zostaną bezpłatne ciepłe posiłki. Przed i po MotoParadzie, która przemierzy główne ulice miasta, odbędą się również tradycyjne koncerty. Wydarzenie zakończy widowiskowy pokaz laserów w biało-czerwonych barwach.

– MotoParadę organizuje kilka stowarzyszeń: MTZ Korba, ATV Quady Siedlce, Moto Siedlce, FMB Siedlce oraz Naturalnie 4x4. Jak co roku staramy się zorganizować imprezę, która będzie dość głośna, huczna, radosna, z przytupem. Niektórych rzeczy zmienić się nie da, bo nasi goście spodziewają się ich, jak co roku... – zapowiada Piotr Prokurat ze stowarzyszenia Naturalnie 4x4. – Spodziewamy się oczywiście bardzo wielu samochodów, wielu zmotoryzowanych osób. Prosimy o uczestnictwo i zachęcamy, aby zabrać ze sobą flagi. Można użyć dowolnego pojazdu, jak również można z nami iść pieszo wzdłuż chodnika, dołączyć się również na własnych nogach. Zapraszamy wszystkich! – dodaje.

Program Wielkiej MotoParady Niepodległości 2026 w Siedlcach:

  • godz. 16:00 - Zbiórka uczestników Parady przy Placu gen. Sikorskiego
  • godz. 16:30 - Koncert zespołu rockowego
  • godz. 17:45 - Wspólne odśpiewanie Hymnu / Pokaz laserów i dymu
  • godz. 18.00 - MotoParada wyruszy na ulice miasta!
  • godz. 18:30 - Koncert
  • godz. 19:30 - Pokaz laserów.

Impreza jest organizowana przez stowarzyszenia, działające w modelu non-profit. Nie zarabiamy na tym i poświęcamy własny czas. Chciałbym więc zaprosić do pomocy wszystkich chętnych. Jeżeli są firmy, organizacje, osoby, które czują się na siłach i chciałyby pomóc, to serdecznie zapraszamy do współorganizacji i wsparcia takiej inicjatywy. Oczywiście na imprezie przewidziane są koncerty, występy, pokazy historyczne, konkursy dla uczestników, strefa gastronomiczna i poczęstunek. W tych miejscach możemy wesprzeć naszych darczyńców i osoby, które nam pomagają, zaprezentować to, co robią i opowiedzieć o nich. – mówi Piotr Prokurat.

Udział w wydarzeniu jest oczywiście całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Umożliwi mieszkańcom Siedlec i regionu huczne uczczenie Święta Niepodległości we wspólnym gronie. W trakcie imprezy na Placu gen. Sikorskiego w Siedlcach będą też dostępne bezpłatne gorące posiłki dla uczestników i mieszkańców, które pomogą im się rozgrzać w chłodny listopadowy wieczór. Jak wyglądała ubiegłoroczna impreza, można zobaczyć w załączonej nad tekstem galerii zdjęć.

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11 listopada
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