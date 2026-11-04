– MotoParadę organizuje kilka stowarzyszeń: MTZ Korba, ATV Quady Siedlce, Moto Siedlce, FMB Siedlce oraz Naturalnie 4x4. Jak co roku staramy się zorganizować imprezę, która będzie dość głośna, huczna, radosna, z przytupem. Niektórych rzeczy zmienić się nie da, bo nasi goście spodziewają się ich, jak co roku... – zapowiada Piotr Prokurat ze stowarzyszenia Naturalnie 4x4. – Spodziewamy się oczywiście bardzo wielu samochodów, wielu zmotoryzowanych osób. Prosimy o uczestnictwo i zachęcamy, aby zabrać ze sobą flagi. Można użyć dowolnego pojazdu, jak również można z nami iść pieszo wzdłuż chodnika, dołączyć się również na własnych nogach. Zapraszamy wszystkich! – dodaje.