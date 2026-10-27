Siedleccy lekarze milionerami? Rekordowe zarobki medyków w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

Z zestawienia szpitali przedstawionego w portalu interia.pl wynika, że Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach zatrudnia co najmniej kilku „lekarzy-milionerów”, zarabiających powyżej miliona złotych rocznie. Natomiast jeden z medyków z funkcją kierowniczą zarabia ponad 2 mln 60 tys. zł w skali roku.

O potwierdzenie tych informacji zapytaliśmy przedstawicieli zarządu szpitala. W swoim oficjalnym stanowisku przekazali nam, że podjęli decyzję, by nie komentować tej sprawy.

Warto dodać, że na liście 13 szpitali, którą przygotowała Interia, obok siedleckiego znalazł się Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Redakcji ESKA Starachowice udało się potwierdzić, że jeden z lekarzy faktycznie zarabia tam 2 mln 70 tys. zł rocznie, a każde z pięciu najwyższych wynagrodzeń w tej placówce przekracza 1 mln zł. Co więcej, szpital ten nie jest w najlepszej kondycji finansowej. Nowa dyrekcja przyznaje, że tegoroczna strata finansowa placówki przekroczyła już 17 milionów złotych. W związku z tym p.o. dyrektora Jolanta Kręcka planuje oszczędności, a w ich ramach m.in. renegocjację umów. Niewykluczone, że obniżone zostaną wynagrodzenia tych lekarzy, którzy zarabiają kosmiczne kwoty. Czy podobnie będzie w Siedlcach…? Czas pokaże.