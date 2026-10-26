Fotorelacja z oficjalnego otwarcia pierwszego publicznego Żłobka w Mokobodach

– Gmina Mokobody pozyskała znaczną część funduszy na ten cel, bo cała inwestycja kosztowała 5 mln 236 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie 3 mln 396 tys. zł przyznał nam Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. Z własnego budżetu wygenerowaliśmy praktycznie 1 mln 839 tys. zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na bieżącą działalność żłobka, również od Wojewody. – informuje Dorota Dmowska-Paczuska, wójt gminy Mokobody.

Budowa nowego obiektu trwała rok i została wykonana przez lokalną formę Mal-Pol Sp. z o.o.. Funkcję dyrektora żłobka pełni Natalia Chodowiec. Z nowocześnie wyposażonego żłobka chętnie korzystają zarówno rodzice, którzy mieszkają w Mokobodach lub na terenie gminy, ale pracują zawodowo i potrzebują opieki dla dzieci w godzinach swojej pracy, jak również osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą czy np. własne gospodarstwo rolne.

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– Otwieramy nasze drzwi dla wszystkich dzieci. To jest pierwszy żłobek w gminie Mokobody. I to jest dla nas wyjątkowy dzień, bo zrealizowaliśmy właśnie marzenie wielu rodzin, które są w potrzebie oddania pod opiekę na ten czas kilku godzin dziennie swoich dzieci. Maksymalna liczba przewidywanych tutaj dzieci, które mogą być przyjęte do żłobka, to jest 48, natomiast w tym momencie mamy połowę tego składu. Oczywiście dzieci będą, nawet jest już deklaracja rodziców, że trójka dzieci przybędzie do końca roku. – dodaje Dorota Dmowska-Paczuska.

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Placówka dysponuje dwiema bardzo przestronnymi salami i małą bawialnią. Posiada też własną kuchnię. Dysponuje ogrodzonym placem zabaw na świeżym powietrzu, przylegającym do budynku żłobka. Dostęp do obiektu jest zabezpieczony i nie mogą tam wejść osoby postronne. Jak wyglądają sale, można zobaczyć w naszych galeriach zdjęć.