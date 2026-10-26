Gmina Zbuczyn z wysoką dotacją unijną na budowę kanalizacji w Jasionce i Borkach-Kosach

– Gmina Zbuczyn konsekwentnie realizuje potrzeby mieszkańców, po to, żeby zadbać też o środowisko. Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich dla Mazowsza w kwocie ponad 6,3 mln zl miejscowości Jasionka i Borki-Kosy będą wkrótce skanalizowane. – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Tytuł projektu, który otrzymał wsparcie, to „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki-Kosy”. Jego całkowita wartość wynosi dokładnie 9 185 671,29 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosi 6 347 821,62 PLN. Samorząd chce jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji, która ułatwi życie lokalnym mieszkańcom. Dokumentacja przetargowa jest już przygotowana, a zadanie ma zostać wykonane w przyszłym roku.

– Łącznie doprowadzimy sieć do blisko 600 osób, to jest około 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej, dwie przepompownie. Bardzo ważna dla nas inwestycja, tym bardziej, że dotyczy miejscowości, które są w aglomeracji i zgodnie z dyrektywami unijnymi, normami polskimi, mieliśmy obowiązek jak najszybciej zapewnić mieszkańcom tych miejscowości dostęp do sieci kanalizacyjnej. – mówi Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn.

Sieci kanalizacyjnej wciąż brakuje w wielu miejscowościach gminy. Liczy ona aż 44 miejscowości i jest bardzo rozległa. Zabudowa jest tam rozproszona, więc bez pozyskania na ten cel dofinansowania, samorząd najprawdopodobniej nie byłby w stanie wykonać tak dużej inwestycji ze środków własnych.

Dodatkowo, w ramach projektu, na terenie gminy Zbuczyn zostanie też przeprowadzona kampania edukacyjna – materiały informacyjne pojawią się w lokalnej prasie, w internecie, a także na ulotkach.