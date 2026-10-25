Tragiczny wypadek na torach w miejscowości Cisie. Duże utrudnienia na linii kolejowej Warszawa – Siedlce!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-25 12:57

Komunikacja zastępcza i duże opóźnienia pociągów na linii kolejowej Warszawa- Siedlce. W miejscowości Cisie doszło do śmiertelnego wypadku.

Fragment torów kolejowych na podsypce z tłucznia. O wypadku w miejscowości Cisie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Magda Szewczuk

W niedzielę ( 25 października) w Cisiu w powiecie mińskim doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka, który wtargnął na tory kolejowe. 

- Pociąg towarowy relacji Gdynia Port – Przeworsk potrącił mężczyznę. Niestety jego życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia wykonano czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalono, że maszynista prowadzący pociąg był trzeźwy – informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

W związku z wypadkiem Pociągi od strony Warszawy kończą bieg na stacji Sulejówek Miłosna.  Pociągi od strony Siedlec kończą bieg na stacji Mińsk Mazowiecki. Pomiędzy stacjami Sulejówek Miłosna a Mińsk Mazowiecki kursują  autobusy komunikacji zastępczej.

Utrudnienia na linii kolejowej Warszawa – Siedlce mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

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ROLKI