Tragiczny wypadek na torach w miejscowości Cisie. Duże utrudnienia na linii kolejowej Warszawa – Siedlce!

W niedzielę ( 25 października) w Cisiu w powiecie mińskim doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka, który wtargnął na tory kolejowe.

- Pociąg towarowy relacji Gdynia Port – Przeworsk potrącił mężczyznę. Niestety jego życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia wykonano czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalono, że maszynista prowadzący pociąg był trzeźwy – informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

W związku z wypadkiem Pociągi od strony Warszawy kończą bieg na stacji Sulejówek Miłosna. Pociągi od strony Siedlec kończą bieg na stacji Mińsk Mazowiecki. Pomiędzy stacjami Sulejówek Miłosna a Mińsk Mazowiecki kursują autobusy komunikacji zastępczej.

Utrudnienia na linii kolejowej Warszawa – Siedlce mogą potrwać jeszcze kilka godzin.