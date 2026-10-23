Zaginęła 17-letnia Roksana z powiatu siedleckiego

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-23 16:18

17-letnia Roksana z miejscowości Joachimów jest poszukiwana przez siedlecką policję. Dziewczyna pojechała do szkoły w Siedlcach, rodzina nie wie gdzie obecnie przebywa.

Radiowóz policyjny, a na miniaturze zaginiona Roksana Plewka. O akcji poszukiwawczej przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: M.Sz./ Canva.com

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania 17-letniej Roksany Plewki, zamieszkałej w miejscowości Joachimów.

W poniedziałek, 19 października 2026 roku, dziewczyna wyjechała z miejsca zamieszkania do szkoły w Siedlcach. Do chwili obecnej nie powróciła do domu, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Rysopis zaginionej:

  • wiek z wyglądu: około 20 lat,
  • szczupła budowa ciała,
  • włosy długie, proste, koloru ciemnego brązu,

Ubiór w chwili zaginięcia:

  •  szare spodnie dresowe,
  • szara bluza marki NIKE,
  • niebieskie buty sportowe marki NIKE.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Roksany Plewki, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub numerem alarmowym 112.

Zaginiona Roksana
Autor: M.Sz./ Canva.com

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