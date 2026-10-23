Zaginęła 17-letnia Roksana z powiatu siedleckiego

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania 17-letniej Roksany Plewki, zamieszkałej w miejscowości Joachimów.
W poniedziałek, 19 października 2026 roku, dziewczyna wyjechała z miejsca zamieszkania do szkoły w Siedlcach. Do chwili obecnej nie powróciła do domu, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.
Rysopis zaginionej:
- wiek z wyglądu: około 20 lat,
- szczupła budowa ciała,
- włosy długie, proste, koloru ciemnego brązu,
Ubiór w chwili zaginięcia:
- szare spodnie dresowe,
- szara bluza marki NIKE,
- niebieskie buty sportowe marki NIKE.
Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Roksany Plewki, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub numerem alarmowym 112.