Zaginęła 17-letnia Roksana z powiatu siedleckiego

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania 17-letniej Roksany Plewki, zamieszkałej w miejscowości Joachimów.

W poniedziałek, 19 października 2026 roku, dziewczyna wyjechała z miejsca zamieszkania do szkoły w Siedlcach. Do chwili obecnej nie powróciła do domu, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Rysopis zaginionej:

wiek z wyglądu: około 20 lat,

szczupła budowa ciała,

włosy długie, proste, koloru ciemnego brązu,

Ubiór w chwili zaginięcia:

szare spodnie dresowe,

szara bluza marki NIKE,

niebieskie buty sportowe marki NIKE.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Roksany Plewki, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub numerem alarmowym 112.