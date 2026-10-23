Biała Sobota w gminie Sarnaki – bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców

W ramach Białej Soboty mieszkańcy gminy Sarnaki będą mogli skorzystać z:

badań w kierunku osteoporozy,

spirometrii,

badań profilaktycznych prostaty PSA.

Zapisy i informacje prowadzone są pod numerem 800 805 100.

Badania realizowane są w ramach programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Sarnaki na lata 2026-2028. Można z nich skorzystać bezpłatnie.