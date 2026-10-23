Biała Sobota w gminie Sarnaki – bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-23 16:01

Cogito Med zaprasza na wydarzenie „Biała Sobota”, w ramach którego odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Sarnaki. Wydarzenie zostało zaplanowane na najbliższą sobotę 24 października 2026 r. w godz. 10:00-17:00 przy OSP Sarnaki, ul. Teatralna 1. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.

Biała Sobota w gminie Sarnaki – bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców
Autor: Cogito Med/ Materiały prasowe

W ramach Białej Soboty mieszkańcy gminy Sarnaki będą mogli skorzystać z:

  • badań w kierunku osteoporozy,
  • spirometrii,
  • badań profilaktycznych prostaty PSA.

Zapisy i informacje prowadzone są pod numerem 800 805 100.

Badania realizowane są w ramach programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Sarnaki na lata 2026-2028. Można z nich skorzystać bezpłatnie.

Bezpłatne badania w gminie Sarnaki
Autor: Cogito Med / Materiały prasowe

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