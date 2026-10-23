Biała Sobota w gminie Sarnaki – bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców

Cogito Med zaprasza na wydarzenie „Biała Sobota”, w ramach którego odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Sarnaki. Wydarzenie zostało zaplanowane na najbliższą sobotę 24 października 2026 r. w godz. 10:00-17:00 przy OSP Sarnaki, ul. Teatralna 1. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.
W ramach Białej Soboty mieszkańcy gminy Sarnaki będą mogli skorzystać z:
badań w kierunku osteoporozy,
spirometrii,
badań profilaktycznych prostaty PSA.
Zapisy i informacje prowadzone są pod numerem 800 805 100.
Badania realizowane są w ramach programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Sarnaki na lata 2026-2028. Można z nich skorzystać bezpłatnie.