Wystawa strojów ludowych z Mazowsza i Podlasia już od 23 października w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

Jak informują organizatorzy wystawy, obiekty, które będą na niej prezentowane, ukazują bogactwo i różnorodność tradycyjnych ubiorów Polski centralnej i wschodniej. Pozwalają dostrzec zarówno cechy wspólne, jak i różnice regionalne, przejawiające się w krojach, wykorzystywanych materiałach, technikach wykonania oraz zdobieniach.

Tradycyjny ubiór pełnił nie tylko funkcję praktyczną, lecz także społeczną i symboliczną. Informował o wieku, statusie majątkowym, przynależności do wspólnoty oraz roli osoby noszącej go w obrzędach. Towarzyszył ludziom w pracy, podczas świąt i w ważnych momentach życia.

Zgromadzone eksponaty są materialnymi świadectwami dawnej kultury wiejskiej. Zachowują pamięć o ludziach, którzy je tworzyli i nosili, o ich umiejętnościach, potrzebach i upodobaniach. Przyglądając się im z bliska, można odkryć znaczenia ukryte w pozornie zwyczajnych elementach garderoby i lepiej zrozumieć kulturę oraz tożsamość dawnych społeczności wiejskich.

Wernisażowi wystawy będą towarzyszyć także:

wykład Elżbiety Piskorz-Branekovej pt. „Ubiory ludowe Polski centralnej i wschodniej”, połączony z prezentacją informatora i możliwością jego zakupu – 27 listopada 2026 r.;

oprowadzania kuratorskie;

warsztaty dla dzieci;

wykład Elżbiety Piskorz-Branekovej pt. „Tradycyjny ubiór z okolic Siedlec” – w lutym 2027 r.

Ekspozycję przygotowały Dorota Filipowicz, kustosz Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, oraz Elżbieta Piskorz-Branekova, etnografka, wybitna znawczyni strojów ludowych i wieloletnia pracownica Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Źródło: inf. pras. Muzeum Regionalne w Siedlcach