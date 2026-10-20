Trwa akcja „Zostań Kazimierzem” w siedleckim „Rolniku”. Masz pamiątkowe zdjęcia z czasów szkolnych? Prześlij je organizatorom!

– Zapraszamy naszych absolwentów, uczniów, ale też osoby, które są związane w jakiś sposób ze szkołą, do przesłania swojego zdjęcia ze szkoły, w szkolnej ławie itp. Chcemy z tych zdjęć, aktualnych, starych i archiwalnych stworzyć kolaż, który będzie wyobrażał naszego patrona Kazimierza Wielkiego. Bo szkoła zmieniała się, zmieniała organy prowadzące, zmieniała nawet miejsca pobytu. Natomiast jedno pozostało niezmienne, czyli nasz patron Kazimierz Wielki. – wyjaśnia Agnieszka Affek-Starczewska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Siedlcach, tzw. „Rolnika”.