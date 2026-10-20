Trwa akcja „Zostań Kazimierzem” w siedleckim „Rolniku”. Masz pamiątkowe zdjęcia z czasów szkolnych? Prześlij je organizatorom!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-20 8:56

W tym roku siedlecki „Rolnik” świętuje 105-lecie istnienia szkoły. Pod koniec października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach nie odbędzie się planowany wcześniej zjazd absolwentów, a jedynie szkolne uroczystości, upamiętniające historię placówki. W związku z jubileuszem szkoła zorganizowała jednak nietypową akcję pod hasłem „Zostań Kazimierzem”, zbierając od uczniów i absolwentów fotograficzne pamiątki z czasów szkolnych.

Budynek ZSP nr 4 w Siedlcach z zielonym zadaszeniem nad wejściem. O akcji Zostań Kazimierzem czytaj w Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek ZSP nr 4 w Siedlcach

Zapraszamy naszych absolwentów, uczniów, ale też osoby, które są związane w jakiś sposób ze szkołą, do przesłania swojego zdjęcia ze szkoły, w szkolnej ławie itp. Chcemy z tych zdjęć, aktualnych, starych i archiwalnych stworzyć kolaż, który będzie wyobrażał naszego patrona Kazimierza Wielkiego. Bo szkoła zmieniała się, zmieniała organy prowadzące, zmieniała nawet miejsca pobytu. Natomiast jedno pozostało niezmienne, czyli nasz patron Kazimierz Wielki. – wyjaśnia Agnieszka Affek-Starczewska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Siedlcach, tzw. „Rolnika”.

Regulamin akcji „Zostań Kazimierzem” oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej szkoły: »LINK«. Z wszystkich zebranych zdjęć ma zostać stworzony pamiątkowy kolaż z podobizną króla Kazimierza Wielkiego, który zostanie zaprezentowany podczas szkolnej uroczystości jubileuszowej z okazji 105-lecia istnienia placówki. Wydarzenie zostało zaplanowane na 28 października. 

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