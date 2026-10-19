Uniwersytet w Siedlcach inwestuje w nowoczesną przestrzeń dla studentów. Akademik przejdzie gruntowny remont i docieplenie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-19 16:32

Unowocześnienie infrastruktury akademickiej, poprawa warunków mieszkaniowych studentów oraz zwiększenie dostępności obiektu i poprawa jego efektywności energetycznej – to główne cele wartej blisko 14 mln zł inwestycji Uniwersytetu w Siedlcach. Dom Studenta nr 2 przejdzie rozbudowę i termomodernizację. Wnętrze akademika stanie się nowoczesne i dostosowane do współczesnych standardów. Z zewnątrz budynek zostanie docieplony, przez co jego utrzymanie będzie nieco tańsze. Roboty mają ruszyć jeszcze w październiku.

Oficjalna umowa na realizację inwestycji, obejmującej rozbudowę i termomodernizację Domu Studenta nr 2, została podpisana 16 października 2026 r. w Rektoracie Uniwersytetu w Siedlcach. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu w Siedlcach oraz wykonawcy inwestycji. Uczelnię reprezentowali dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni, p.o. rektora i prorektor ds. nauki oraz dr Tomasz Stefaniuk, kanclerz. Ze strony wykonawcy – firmy MAL-POL Sp. z o.o. – obecni byli Dawid Wasilewski, dyrektor zarządzający, a także przedstawiciele zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji: Jarosław Głuchowski, dyrektor oraz Kamil Kalicki, kierownik budowy.

Władze uczelni i wykonawcy po podpisaniu umowy na remont akademika. O inwestycji przeczytasz na Eska Siedlce.
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Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 14 mln zł, a dokładnie 13 877 777 zł brutto, z czego 11 413 674,96 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

  • budowę szybu dźwigu osobowego wraz z łącznikiem z budynkiem,
  • docieplenie przegród zewnętrznych,
  • poprawę dostępności obiektu,
  • zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
  • poprawę warunków mieszkaniowych studentów i odświeżenie wnętrza akademika.

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w działania Uczelni na rzecz zapewnienia społeczności akademickiej nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni do życia i nauki. Inwestycja ma ruszyć w październiku 2026 roku i potrwać ok. dwóch lat.

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