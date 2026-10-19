18 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Siedlec 2027 doczeka się realizacji

– Mieszkańcy Siedlec zdecydowali, wybraliście Państwo projekty, które będą realizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Było prawie 11,5 tysiąca ważnych głosów na projekty w trzech kategoriach projektów: dużych, średnich i małych. Ponad 70% głosów oddali Państwo za pośrednictwem komputerów i telefonów. Pozostałe to są głosy w tradycyjnej formie. – informuje Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz. Więcej na załączonym poniżej filmie.