„Między Rumunią a Bugiem” – Spotkanie z Dorotą Filipiak w ramach cyklu Dobre Strony już 23 października w GOK Zbuczyn

Nieoczywiste drogi Rumunii, jej skomplikowana historia, fascynująca przyroda, symbole zakorzenione w kulturze, i... pokutujące stereotypy będą tematem rozmowy, którą poprowadzi Agnieszka Osmólska-Ilczuk. Nie zabraknie także nadbużańskich opowieści, które wzrastały razem z autorką książki „Bug z Tobą” po jej przeprowadzce z Warszawy na Podlasie.

Dorota Filipiak studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią Europy Środkowej. Najchętniej podróżuje na Słowację, Węgry, a przede wszystkim do Rumunii. Jest popularyzatorką wiedzy o tym kraju, a także autorką artykułów o rumuńskiej i węgierskiej kulturze, historii i literaturze. Za „Rumunię. Pęknięte lustro Europy” otrzymała Nagrodę im. Macieja Kuczyńskiego za najlepszy podróżniczy debiut roku, a za książkę „Bug z Tobą. Historie o życiu i śmierci na wsi nadbużańskiego Podlasia” nagrodę główną w konkursie na najlepszą książkę o Siedlcach i regionie „Homo-Verbum-Locus”. Wkrótce ukaże się jej trzecia książka.

Podczas wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie Dorota Filipiak będzie podpisywała swoje książki, a organizatorzy zapewniają, że tradycyjnie na sali pojawi się też wspólny stół pełen pyszności. Będzie to okazja do wspólnego spędzenia czasu i wymiany doświadczeń w dobrej, kameralnej atmosferze.

Spotkanie z Dorotą Filipiak pt. „Między Rumunią a Bugiem” odbędzie się w ramach cyklu Dobre Strony w piątek, 23 października, o godz. 18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Bezpłatne wejściówki na spotkanie są do odebrania w siedzibie GOK-u, można je także rezerwować telefonicznie. Ilość miejsc jest ograniczona.